嗆陳佩琪若墜樓亡「拍手擺桌慶祝」名作家吳祥輝道歉完再酸：不服來辯

台北地方法院日前審理京華城圖利案，台北市前副市長彭振聲開庭前，接獲妻子於高雄墜樓身亡的消息，柯文哲妻子陳佩琪悲痛說，「該跳樓的是我」，然而知名作家吳祥輝卻在臉書發文稱，「如果墜樓的是陳佩琪，我馬上用力拍拍手」，言論引起爭議，他發完道歉文後又酸民眾黨不服來辯。

作家吳祥輝於臉書坦言，對彭太太並不了解，不知道她的身心狀況，因此不予評論，但如果墜樓的是陳佩琪，「我馬上用力拍拍手擺桌慶祝，恭喜台灣社會少了一個大壞人大害蟲」。

民眾黨立委陳昭姿也在臉書表示，她先用個人帳號去吳祥輝的貼文留言，但留言遭刪除並被封鎖帳號，因此她改用臉書粉專的公開帳號再次痛批吳，連這種話也講得出來，「可惡到不像人類」，資深媒體人黃揚明也氣憤表示「為什麼可以惡毒到這種程度？」

陳昭姿說，吳祥輝當年自稱「拒絕聯考的小子」，如今卻言語惡毒、不近人情，「我懷疑你是因為事先知道聯考已經拒絕了你，太抬高自己的身價」。她也直言，這些惡毒的言語終將回報在他自己身上，「你躲得過聯考，終究躲不過老天的考驗。」

而吳祥輝後來再度發文回應稱深知公共言論影響甚廣，不該以任何形式對生命與死亡的議題輕率評論，在此向所有「誠懇的人」致歉，「但不包括任何一個民眾黨的附從」。

他也提到，陳佩琪去年9月曾「帶風向」把彭振聲推出來替柯文哲頂罪，在他眼中「就是害蟲、毒瘤、大壞人」，更嗆聲「如果不服，請民眾黨出來辯論！」

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