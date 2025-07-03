京華城案承審法官也遭仇恨圖文攻擊 司法院：不能容忍

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句。司法院今天上午也發聲明，譴責合成仇恨性圖文、揭露案件承審法官姓名、照片的行為。

此前，包括台北地檢署、法務部、檢察官協會分別在昨天深夜、今天凌晨已發新聞稿譴責。

司法院聲明如下：

一、法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何人干涉，係憲法明定之司法制度核心，尊重司法獨立與審判尊嚴則為民主法治之根本。法官依法所為裁判，固當虛心接受社會公評，惟因不滿裁判結果即恐嚇危害法官的人身與生命安全，業已逾越言論自由之界線。再者，任意公布繫屬中個案承審法官個人影像，並搭配恫嚇、辱罵文字之行為，非但應承擔民、刑事責任，亦易引發輿論獵巫，對法官人身安全及審判中立構成實質威脅，為民主法治社會不能容忍的犯罪行為。

本院已積極進行蒐證，並報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種不法行為！

二、 任何惡意詆毀司法制度及法官之言論，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。本院籲請各界理性自制，尊重法官職權的行使，且在報導與評論時，應基於事實，避免未經查證的推測與指控，留給法官純淨的審判空間，亦勿採取違法手段影響司法公正，或對法官進行人身攻擊或網路霸凌。

三、本院將持續與相關機關合作，強化法官個資保護及人身安全維護措施，並依法追究相關行為責任，以確保法官能無畏無懼、公正審判，維持司法體系的正常運作與人民對司法的信賴。