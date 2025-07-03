承辦京華城弊案檢察官遭威脅 檢察官協會批挑釁司法與社會秩序

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」字句。圖／翻攝自網路
網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」字句。圖／翻攝自網路

台北地院前天審理京華城弊案，被告、台北市前副市長彭振聲突聞妻子尋短的噩耗，當庭痛哭並斥檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦弊案的檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡效果，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，檢察官協會3日凌晨3點發出新聞稿，譴責不肖人士煽動仇恨，並力挺檢察官依據證據、依循法律程序偵辦案件。

中華民國檢察官協會表示，檢察官依法偵查與追訴犯罪，獨立行使職權，任何以暴力、恐嚇、散布仇恨言論等方式，意圖影響檢察官依法辦案的作為，不僅是對個別檢察官的人身威脅，更是挑釁司法制度與社會秩序。

憲法保障言論自由與人身安全，刑法第305條明定「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑」；刑法第135條第1項、第2項「對於公務員依法執行職務時，施以強暴、脅迫，或者意圖妨害公務員依法執行職務而施以強暴、脅迫者，最高可處三年有期徒刑」，如有同條第3項、第4項加重犯行，最高可處無期徒刑；若意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，違法揭露個資，亦可能構成個人資料保護法第41條之罪，最重可處五年有期徒刑。

協會指出，如有危害司法人員的行為，司法機關必依法嚴辦，確保國家法律尊嚴與社會安全，絕不容許不法份子以各種手段危害執法人員，並逍遙法外。

我國的民主法治成果向為國際肯定，協會認為這份國人共同的資產得之不易，應予珍惜，社會各界應尊重司法程序，靜待法院依法作出判決，勿以散布恐嚇、誣衊或煽動仇恨的行為來破壞司法公信與獨立。

除了檢察官協會外，台北地檢署、法務部也分別在2日晚間、3日凌晨0時許發聲明譴責散布惡意圖文的煽動仇恨者。

司法 恐嚇 檢察官

延伸閱讀

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

彭振聲妻墜樓亡反罷免情緒增高？江和樹：不宜連結

相關新聞

陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒...

要承辦京華城案檢察官「命債，命還」 法務部凌晨聲明嚴懲查辦恐嚇者

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭...

承辦京華城弊案檢察官遭威脅 檢察官協會批挑釁司法與社會秩序

台北地院前天審理京華城弊案，被告、台北市前副市長彭振聲突聞妻子尋短的噩耗，當庭痛哭並斥檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出...

偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦

今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢...

彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子前天墜樓身亡，政治效應持續發酵，面對綠營民代批評消費悲劇，民眾黨主席黃國昌質疑，誰...

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，民進黨立委王世堅受訪表示，彭振聲給他的印象是中規中矩、守法守規，訝異彭振聲涉入此案，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。