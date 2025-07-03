承辦京華城弊案檢察官遭威脅 檢察官協會批挑釁司法與社會秩序

台北地院前天審理京華城弊案，被告、台北市前副市長彭振聲突聞妻子尋短的噩耗，當庭痛哭並斥檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦弊案的檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡效果，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，檢察官協會3日凌晨3點發出新聞稿，譴責不肖人士煽動仇恨，並力挺檢察官依據證據、依循法律程序偵辦案件。

中華民國檢察官協會表示，檢察官依法偵查與追訴犯罪，獨立行使職權，任何以暴力、恐嚇、散布仇恨言論等方式，意圖影響檢察官依法辦案的作為，不僅是對個別檢察官的人身威脅，更是挑釁司法制度與社會秩序。

憲法保障言論自由與人身安全，刑法第305條明定「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑」；刑法第135條第1項、第2項「對於公務員依法執行職務時，施以強暴、脅迫，或者意圖妨害公務員依法執行職務而施以強暴、脅迫者，最高可處三年有期徒刑」，如有同條第3項、第4項加重犯行，最高可處無期徒刑；若意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，違法揭露個資，亦可能構成個人資料保護法第41條之罪，最重可處五年有期徒刑。

協會指出，如有危害司法人員的行為，司法機關必依法嚴辦，確保國家法律尊嚴與社會安全，絕不容許不法份子以各種手段危害執法人員，並逍遙法外。

我國的民主法治成果向為國際肯定，協會認為這份國人共同的資產得之不易，應予珍惜，社會各界應尊重司法程序，靜待法院依法作出判決，勿以散布恐嚇、誣衊或煽動仇恨的行為來破壞司法公信與獨立。

除了檢察官協會外，台北地檢署、法務部也分別在2日晚間、3日凌晨0時許發聲明譴責散布惡意圖文的煽動仇恨者。