聽新聞
0:00 / 0:00

要承辦京華城案檢察官「命債，命還」 法務部凌晨聲明嚴懲查辦恐嚇者

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」字句。圖／翻攝自網路
網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」字句。圖／翻攝自網路

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部3日凌晨發新聞稿嚴正譴責。

部長鄭銘謙在得知後，立即指示台北地檢署檢察長王俊力維護檢察官安全，也認為涉及暴力恐嚇執法人員的犯行應嚴懲查辦。

法務部表示，向來要求檢察官各項偵查作為必須恪遵法定程序，並堅定支持檢察官對案件依法偵辦，但網路上出現的圖片與文字是在威脅檢察官的人身、煽動仇恨，已涉及恐嚇公務員等不法行為。

法務部指出，憲法保障言論自由，但言論自由非法外之地，網路上散布仇恨、恐嚇圖文或不實攻擊，不僅危害司法人員安全，更損及司法公信與社會秩序，呼籲社會大眾回歸理性辯論，尊重法治與民主價值。法務部強調，保障檢察官依法偵辦案件的環境，排除不當干擾，是守護司法公信及民主法治根基之必要條件，檢察官依法訴追犯罪行為，不容非法暴力威脅，對於不法將依法嚴正處理，捍衛正義。

京華城案 司法 彭振聲 檢察官 法務部 王俊力 鄭銘謙

延伸閱讀

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

彭振聲妻墜樓亡反罷免情緒增高？江和樹：不宜連結

相關新聞

陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒...

要承辦京華城案檢察官「命債，命還」 法務部凌晨聲明嚴懲查辦恐嚇者

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭...

偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦

今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢...

彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子前天墜樓身亡，政治效應持續發酵，面對綠營民代批評消費悲劇，民眾黨主席黃國昌質疑，誰...

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，民進黨立委王世堅受訪表示，彭振聲給他的印象是中規中矩、守法守規，訝異彭振聲涉入此案，同...

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

北市前副市長彭振聲涉京華城案，昨赴北院開庭前，接獲妻子離世噩耗情緒崩潰。民進黨前立委高嘉瑜透露，發生這樣不幸令人不勝唏噓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。