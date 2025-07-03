要承辦京華城案檢察官「命債，命還」 法務部凌晨聲明嚴懲查辦恐嚇者

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部3日凌晨發新聞稿嚴正譴責。

部長鄭銘謙在得知後，立即指示台北地檢署檢察長王俊力維護檢察官安全，也認為涉及暴力恐嚇執法人員的犯行應嚴懲查辦。

法務部表示，向來要求檢察官各項偵查作為必須恪遵法定程序，並堅定支持檢察官對案件依法偵辦，但網路上出現的圖片與文字是在威脅檢察官的人身、煽動仇恨，已涉及恐嚇公務員等不法行為。

法務部指出，憲法保障言論自由，但言論自由非法外之地，網路上散布仇恨、恐嚇圖文或不實攻擊，不僅危害司法人員安全，更損及司法公信與社會秩序，呼籲社會大眾回歸理性辯論，尊重法治與民主價值。法務部強調，保障檢察官依法偵辦案件的環境，排除不當干擾，是守護司法公信及民主法治根基之必要條件，檢察官依法訴追犯罪行為，不容非法暴力威脅，對於不法將依法嚴正處理，捍衛正義。