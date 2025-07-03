偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦
今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢署晚間發聲明表示，此行為已涉及暴力恐嚇執法人員，除嚴正譴責不法行為，並由台北市刑大依法即刻速查嚴辦，確保檢察官、法官等執法人員之人身安全。
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨開庭前台北市前副市長彭振聲接獲妻子墜樓身亡噩耗，當場崩潰哭喊「我不想活了」，旋即趕回高雄奔喪；柯文哲表示「實在令我震驚」，也對受牽連的團隊及家人感到非常抱歉。
北檢指出，各界應尊重司法審判程序，當事人對於個案之主張及爭點，應回歸刑事訴訟程序，依法進行攻擊防禦，由法院審酌判斷是非曲直，切勿以暴力恐嚇等不法手段，企圖干預司法審判，應留給司法獨立審判的純淨空間。
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