偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，遭不肖人士塗抹血痕並揚言「命債」，市刑大分案偵辦。圖／翻攝
台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，遭不肖人士塗抹血痕並揚言「命債」，市刑大分案偵辦。圖／翻攝

今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢署晚間發聲明表示，此行為已涉及暴力恐嚇執法人員，除嚴正譴責不法行為，並由台北市刑大依法即刻速查嚴辦，確保檢察官、法官等執法人員之人身安全。

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨開庭前台北市前副市長彭振聲接獲妻子墜樓身亡噩耗，當場崩潰哭喊「我不想活了」，旋即趕回高雄奔喪；柯文哲表示「實在令我震驚」，也對受牽連的團隊及家人感到非常抱歉。

北檢指出，各界應尊重司法審判程序，當事人對於個案之主張及爭點，應回歸刑事訴訟程序，依法進行攻擊防禦，由法院審酌判斷是非曲直，切勿以暴力恐嚇等不法手段，企圖干預司法審判，應留給司法獨立審判的純淨空間。

司法 團隊 柯文哲

延伸閱讀

北風與太陽給執政的啟示

彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

相關新聞

偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦

今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢...

彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子前天墜樓身亡，政治效應持續發酵，面對綠營民代批評消費悲劇，民眾黨主席黃國昌質疑，誰...

陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒...

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，民進黨立委王世堅受訪表示，彭振聲給他的印象是中規中矩、守法守規，訝異彭振聲涉入此案，同...

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

北市前副市長彭振聲涉京華城案，昨赴北院開庭前，接獲妻子離世噩耗情緒崩潰。民進黨前立委高嘉瑜透露，發生這樣不幸令人不勝唏噓...

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民進黨台北市議員簡舒培質疑民眾黨消費悲劇。民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。