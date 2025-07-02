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彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇洪子凱／台北報導

捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子前天墜樓身亡，政治效應持續發酵，面對綠營民代批評消費悲劇，民眾黨主席黃國昌質疑，誰該為無辜逝去的人命負責？國民黨立院黨團昨天也聲援質疑，司法本應保障人民權益，現在怎麼會成政治報復工具、把人逼上絕路。

民進黨內也有人憂心，賴總統宣講「沒有什麼重點」，反而近日司法大搜索、北市前副市長彭振聲妻身亡悲劇等，會讓中間選民覺得政府冷血。

民進黨台北市議員簡舒培與立委吳思瑤也指出，民眾黨為救台北市前市長柯文哲，先前極力切割彭振聲，如今還敢撲上去搶著啃「血饅頭」，以前把京華城案的責任推給彭振聲，如今又回過頭來想政治、做攻防，這是非常殘忍的政治操作。

黃國昌昨受訪表示，這種見縫插針、抹黑的手段大可停止，柯文哲早在首次開庭時就說過，「民進黨賴清德要辦衝著我來，不要拖其他人下水」，後來也在法庭上為彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎叫屈，不知道他們要認什麼罪？「播放音檔後大家恍然大悟，原來是這樣認罪」。

黃國昌強調，與其用這種挑撥抹黑的方式移轉問題焦點，民進黨政府不如告訴全體台灣人民，高喊司法改革這麼多年，如今主政控制司法體系，誰該為一條無辜的人命逝去負責？「彭振聲在台北地院發出的悲鳴，相信在場的人聽之無不動容，無不悲憤」。

立委王育敏表示，看到彭振聲在法庭裡面撕心裂肺吶喊「國家怎麼變成這樣？檢察官良心在哪裡？」，很多人被這兩句話打醒，看了既心痛、又悲憤，真的要問國家怎麼變這樣？現在的司法怎麼變成政治報復的工具？怎麼會把人逼上絕路選擇輕生？

彭振聲

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