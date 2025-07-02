聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

聯合報／ 記者宋原彰林保光林麗玉李定宇／連線報導
台北市前副市長彭振聲的妻子過世，柯文哲妻子陳佩琪（右）昨天南下致意。記者宋原彰／攝影
台北市前副市長彭振聲的妻子過世，柯文哲妻子陳佩琪（右）昨天南下致意。記者宋原彰／攝影

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒則再潰堤，彭舊屬說，真的可以感受彭內心的撕心裂肺。

身著黑色洋裝的陳佩琪由民眾黨祕書長周榆修、立院黨團主任陳智菡陪同南下高雄，直奔市立殯儀館，一行人先前往彭妻靈位前祭拜，稍後進休息室與彭振聲會面。據了解，彭振聲情緒再度潰堤，紙巾擤鼻濕了又濕。彭稍後返回高雄住家，避開媒體未受訪。家屬今天會布妥靈堂，彭妻遺體最快今午移置靜思園，預計七月十五日公祭。

陳佩琪在高雄與彭振聲碰面並致祭後離開，面對媒體全程不發一語。台北市長蔣萬安也在第一時間指示社會局代表市府慰問關懷家屬。

彭振聲在台北市府的部屬說，從中風的彭母到彭振聲，彭妻承受壓力非常非常大，發生這樣的不幸，真的可以感受彭內心的撕心裂肺。  

民進黨前立委高嘉瑜昨也提及她過去在議會接觸到的彭振聲，印象非常深刻是彭跟夫人感情非常好，出去還會打電話跟夫人報備。她希望司法趕快釐清真相，讓當事人趕快在司法案中解脫，否則拖這麼久，對當事人、對家屬都是很大傷害。

曾任柯市府副發言人的民眾黨議員林珍羽說，聽到彭振聲說「我沒有對不起這個國家」這句話，更令她整個崩潰，這樣默默為市政奉獻打拚的專業工程人竟遭遇那樣的事，真的好令人痛心。

延伸閱讀

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

彭振聲妻墜樓亡反罷免情緒增高？江和樹：不宜連結

相關新聞

偵辦京華城團隊檢察官遭恐嚇血債命償 市刑大分案偵辦

今有不肖人士於脆社群媒體，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」，台北地檢...

彭家悲劇 藍白：誰為人命負責 綠憂影響中間選民

捲入京華城案的台北市前副市長彭振聲妻子前天墜樓身亡，政治效應持續發酵，面對綠營民代批評消費悲劇，民眾黨主席黃國昌質疑，誰...

陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒...

影／訝異彭振聲捲京華城案 王世堅：發生憾事、天人同悲

台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，民進黨立委王世堅受訪表示，彭振聲給他的印象是中規中矩、守法守規，訝異彭振聲涉入此案，同...

慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大

北市前副市長彭振聲涉京華城案，昨赴北院開庭前，接獲妻子離世噩耗情緒崩潰。民進黨前立委高嘉瑜透露，發生這樣不幸令人不勝唏噓...

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民進黨台北市議員簡舒培質疑民眾黨消費悲劇。民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。