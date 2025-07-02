陳佩琪南下悼彭妻 彭振聲頻拭淚

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，前市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天早上南下高雄弔唁，並與彭振聲會面；彭振聲情緒則再潰堤，彭舊屬說，真的可以感受彭內心的撕心裂肺。

身著黑色洋裝的陳佩琪由民眾黨祕書長周榆修、立院黨團主任陳智菡陪同南下高雄，直奔市立殯儀館，一行人先前往彭妻靈位前祭拜，稍後進休息室與彭振聲會面。據了解，彭振聲情緒再度潰堤，紙巾擤鼻濕了又濕。彭稍後返回高雄住家，避開媒體未受訪。家屬今天會布妥靈堂，彭妻遺體最快今午移置靜思園，預計七月十五日公祭。

陳佩琪在高雄與彭振聲碰面並致祭後離開，面對媒體全程不發一語。台北市長蔣萬安也在第一時間指示社會局代表市府慰問關懷家屬。

彭振聲在台北市府的部屬說，從中風的彭母到彭振聲，彭妻承受壓力非常非常大，發生這樣的不幸，真的可以感受彭內心的撕心裂肺。

民進黨前立委高嘉瑜昨也提及她過去在議會接觸到的彭振聲，印象非常深刻是彭跟夫人感情非常好，出去還會打電話跟夫人報備。她希望司法趕快釐清真相，讓當事人趕快在司法案中解脫，否則拖這麼久，對當事人、對家屬都是很大傷害。

曾任柯市府副發言人的民眾黨議員林珍羽說，聽到彭振聲說「我沒有對不起這個國家」這句話，更令她整個崩潰，這樣默默為市政奉獻打拚的專業工程人竟遭遇那樣的事，真的好令人痛心。