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慟曝彭振聲與妻恩愛往事 高嘉瑜：司法拖久對家屬傷害大
北市前副市長彭振聲涉京華城案，昨赴北院開庭前，接獲妻子離世噩耗情緒崩潰。民進黨前立委高嘉瑜透露，發生這樣不幸令人不勝唏噓，以她過去在議會接觸到的彭振聲，印象非常深刻是彭跟夫人感情非常好，出去還會打電話跟夫人報備。
高嘉瑜說，京華城案持續到現在，社會輿論有很多不同看法，相信所有人在這個案子，都承受相當大壓力，如果若藉這次不幸事件去消費或作政治性延伸，對死者來說也不公平，希望司法趕快釐清真相，讓當事人趕快在司法案中解脫，否則拖這麼久，對當事人、對家屬都是很大傷害。
高嘉瑜提到，彭振聲無論過去他在高雄有相關工程公務專業，到台北從公務員現陷入京華城、財產來源不明等案，對彭本身或他家人來說，都是很大壓力，還有身心的煎熬都是非常大。希望司法趕快釐清真相。
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