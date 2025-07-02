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簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責
台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民進黨台北市議員簡舒培質疑民眾黨消費悲劇。民眾黨主席黃國昌今天表示，這種見縫插針、抹黑的手段大可停止，民進黨高喊司法改革這麼多年，誰該為無辜逝去的人命負責。
簡舒培上午在臉書發文指出，彭振聲忙於家中事務之際，藍白兩黨急著跳出來政治操作、刻意扭曲影射，民眾黨當初先是極力切割，如今還敢撲上去啃人血饅頭，「當初想把整個京華城弊案推到彭振聲身上的，正是民眾黨；想切割彭振聲來救柯文哲的，也是民眾黨。」
黃國昌上午在立法院受訪時表示，這種見縫插針、抹黑的手段大可停止，民眾黨前主席柯文哲首次開庭時就提及，「民進黨賴清德要辦衝著我來，不要拖其他人下水」，也在法庭上為彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎叫屈，「昨天播放錄音檔，大家才恍然大悟，原來是這樣的罪。」
黃國昌也說，與其用這種挑撥抹黑的方式移轉問題焦點，民進黨政府不如告訴全體台灣人民，高喊司法改革這麼多年，如今主政控制司法體系，誰該為一條無辜的人命逝去負責，「昨天彭振聲在台北地院發出的悲鳴，相信在場的人聽之無不動容，無不悲憤。」
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