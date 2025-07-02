彭振聲妻墜樓亡反罷免情緒增高？江和樹：不宜連結
台北地院昨天審理京華城案，卻驚傳台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。民眾黨市議員江和樹也說，很多人提議要上街頭抗議，還待跟中央進一步商討，但他認為罷免一事不宜跟彭振聲妻子墜樓身亡一事連結，應該著眼於抗議司法不公。
據了解，被罷藍委近日都積極備戰舉辦反罷免座談會和客廳會，彭振聲妻子墜樓身亡後，服務處主動詢問舉辦開講活動的電話增多了，似否真的和民眾不滿執政黨有關？立委黃健豪說，電話確有增加，熱度也有提高，但是是否和彭振聲妻子墜樓身亡一事有關，則還待進一步確定，因為目前事情還不夠明確。
顏寬恒的罷免雖還未正式確定，但服務處也積極備戰。工作人員說，柯文哲父親過世時，就有一些民眾對民進黨對柯司法追殺累積了不滿的情緒，這次彭振聲妻子墜樓身亡，不滿的情緒更為增加。
江和樹認為，彭振聲妻子會在那個時候墜樓，很明顯就是要抗議司法不公，他的服務處接獲不少民眾對此的不滿情緒，認為應該要上街頭抗議，但是還待跟黨中央開會確定。但是，罷免一事跟京華城案、彭振聲妻子墜樓身亡是兩回事，不應混為一談，被罷藍委若是要利用此政治操作，他認為不宜，因為恐怕會被反操作，認為是在蹭死人熱度。
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