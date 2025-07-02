影／藍委聲援彭振聲 呼籲支持可以監督政府的立法院

台北地院昨天審理京華城案，被告台北市前副市長彭振聲聞訊妻子墜樓身亡，當場情緒潰堤。國民黨立委王育敏、翁曉玲今天舉行記者會聲援彭振聲，表示現在很多民眾都質疑司法怎麼會成為整肅異己的工具，呼籲民眾支持唯一能監督政府的立法院，在7月26日站出來投下不同意罷免票，讓立法院不要淪為一黨獨大。

王育敏表示，昨天看到彭振聲在法庭裡面撕心裂肺吶喊「國家怎麼變成這樣？檢察官良心在哪裡？」，很多人被這兩句話打醒，看了既心痛、又悲憤，真的要問國家怎麼變這樣？現在的司法怎麼變成政治報復的工具？怎麼會把人逼上絕路選擇輕生？最近北檢的動作就是押人取供，證據力不足情況下一再延押，如果民眾不願意看到司法淪喪，看到更多人被司法追殺，那7月26日就要勇敢站出來，投下不同意罷免票，讓立法院不要淪為一黨獨大，因為立法院是唯一能監督政府的，否則司法成為政治報復工具的情況一定更嚴重。