快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

影／藍委聲援彭振聲 呼籲支持可以監督政府的立法院

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王育敏（左）、翁曉玲（右）今天舉行記者會聲援台北市前副市長彭振聲，王育敏表示現在很多民眾都質疑司法怎麼會成為整肅異己的工具，呼籲民眾不要讓立法院淪為一黨獨大，在7月26日站出來投下不同意罷免票。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王育敏（左）、翁曉玲（右）今天舉行記者會聲援台北市前副市長彭振聲，王育敏表示現在很多民眾都質疑司法怎麼會成為整肅異己的工具，呼籲民眾不要讓立法院淪為一黨獨大，在7月26日站出來投下不同意罷免票。記者潘俊宏／攝影

台北地院昨天審理京華城案，被告台北市前副市長彭振聲聞訊妻子墜樓身亡，當場情緒潰堤。國民黨立委王育敏、翁曉玲今天舉行記者會聲援彭振聲，表示現在很多民眾都質疑司法怎麼會成為整肅異己的工具，呼籲民眾支持唯一能監督政府的立法院，在7月26日站出來投下不同意罷免票，讓立法院不要淪為一黨獨大。

王育敏表示，昨天看到彭振聲在法庭裡面撕心裂肺吶喊「國家怎麼變成這樣？檢察官良心在哪裡？」，很多人被這兩句話打醒，看了既心痛、又悲憤，真的要問國家怎麼變這樣？現在的司法怎麼變成政治報復的工具？怎麼會把人逼上絕路選擇輕生？最近北檢的動作就是押人取供，證據力不足情況下一再延押，如果民眾不願意看到司法淪喪，看到更多人被司法追殺，那7月26日就要勇敢站出來，投下不同意罷免票，讓立法院不要淪為一黨獨大，因為立法院是唯一能監督政府的，否則司法成為政治報復工具的情況一定更嚴重。

司法 彭振聲 立法院

延伸閱讀

國民黨團聲援彭振聲 批司法已成政治報復工具

彭振聲妻亡嘶吼痛哭 蔣萬安第一時間指示局處慰問關懷

彭振聲妻墜樓亡 會陳佩琪後避開媒體未對外發言

影／陳佩琪一早南下高雄殯儀館 見彭振聲妻最後一面

相關新聞

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民進黨台北市議員簡舒培質疑民眾黨消費悲劇。民眾黨主席黃...

彭振聲妻墜樓亡反罷免情緒增高？江和樹：不宜連結

台北地院昨天審理京華城案，卻驚傳台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。民眾黨市議員江和樹也說，很多人提議要...

國民黨團聲援彭振聲 批司法已成政治報復工具

台北前副市長彭振聲妻子墜樓消息震驚各界，國民黨立法院黨團今開記者會聲援彭振聲，批評現在的司法已成政治報復工具，讓民眾對國...

彭振聲妻亡嘶吼痛哭 蔣萬安第一時間指示局處慰問關懷

北市前副市長彭振聲捲入京華城案，台北地院昨開庭前，彭突然接到弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，整個情緒失控崩潰痛哭。其實昨第一...

吳思瑤批民眾黨為救柯文哲甩鍋彭振聲 對彭妻表達悼念

台北市前副市長彭振聲妻子輕生，民眾黨支持者昨包圍台北地院抗議，立委吳思瑤今表示對於彭妻高度哀弔、當初民眾黨為就前北市長柯...

影／彭振聲聞妻墜樓亡情緒潰堤 吳宗憲：司法成政治人物側翼

台北地院昨天審理京華城案，被告台北市前副市長彭振聲聞訊妻子墜樓身亡，當場情緒潰堤。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。