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國民黨團聲援彭振聲 批司法已成政治報復工具

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團今開「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會，並於會後聯訪時回應。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨團今開「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會，並於會後聯訪時回應。圖／國民黨立法院黨團提供

台北前副市長彭振聲妻子墜樓消息震驚各界，國民黨立法院黨團今開記者會聲援彭振聲，批評現在的司法已成政治報復工具，讓民眾對國家及司法都提出很大問號；台灣自詡為民主法治國家，但檢察官濫權追訴、押人取供卻屢見不鮮，近期辦案更是雙重標準，已侵蝕民眾對司法的信賴。

台北地院昨天審理京華城案，被告台北市前副市長彭振聲聞訊妻子墜樓身亡，當場情緒潰堤。國民黨團今開「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會聲援。

國民黨立委王育敏表示，今天開記者會就是要聲援彭振聲，昨天大家都看到令人心碎的一幕，這新聞令人感到既心痛又悲憤；看到彭振聲在法庭中撕心裂肺的呼喊「國家怎麼變成這樣？」、「檢察官良心在哪？」這兩句話打醒大家。

王育敏批評，司法應該是保護人民的，現在的司法，怎麼變成是政治報復的工具？怎麼會把一個人逼上絕路？全國人民看到如此新聞，真的都對現在的國家跟司法提出很大的問號。像最近可以看到北檢押人取供，在證據力不足的情況下，一再延押民眾黨前主席柯文哲等人；還有大搜捕、大羈押，這是受誰的指令？若台灣司法要成為整肅異己的工具，真的是走向獨裁，全國民眾同意嗎？相信大家是不願意。

國民黨立委翁曉玲表示，台灣自詡為民主法治國家，但檢察官濫權追訴、押人取供卻屢見不鮮，這不只是侵害犯罪嫌疑人基本人權，更對當事人的社交生活以及家庭關係有毀滅式攻擊。以柯文者遭羈押九個月為例，案子長期沒有具體進展，卻持續限制人身自由，對比近期檢調單位針對罷綠委團體、國民黨縣地方黨部大規模及搜索羈押，這就暴露了雙重標準，如此作法已侵蝕民眾對司法的信賴。

另外，有關國民黨部遭搜索、幹部遭聲押。王育敏表示，彭振聲妻子輕生案件，已經讓大家看到血淋淋的司法工具追殺與逼迫，其實會導致人民權益重大的損害，還是要奉勸賴總統跟相關司法單位人員，請依證據法則來辦案，而不要用押人取供來侵害人權，來達到政治目的。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

司法 國民黨 彭振聲

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