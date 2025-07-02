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彭振聲妻離世 民進黨籲政治人物勿惡意渲染

中央社／ 台北2日電

北市前副市長彭振聲妻子在高雄住處墜樓身亡，藍白指控司法迫害、押人取供。民進黨發言人吳崢今天說，若有政治人物或政黨刻意操作，趁機消費這起悲傷事件，惡意渲染，這是非常冷血、惡質的手法。

北院審理京華城案，昨天傳喚北市前副市長彭振聲，他開庭前聽聞妻子過世痛哭失聲。民眾黨表示將全力協助彭振聲處理後續事宜，並支持捍衛清白；國民黨質疑司法押人取供。

民進黨上午舉行「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。吳崢表示，全台灣人看到昨天這起悲劇，都相當不忍，也感受得到彭振聲心中的哀傷跟悲痛，民進黨要向彭振聲與家人致上哀悼之意，也希望這樣的事件不要被有心人士拿來利用。

吳崢說，如果有政治人物或政黨刻意操作，趁機消費這起悲傷事件，進行惡意渲染，這是非常冷血、也是非常惡質的一種手法。

吳崢 彭振聲 民進黨

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