彭振聲妻墜樓亡 會陳佩琪後避開媒體未對外發言

台北市前副市長彭振聲惹京華城案，妻子昨天在高雄兒子住處大樓墜樓身亡，今天家屬低調未露面，因前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪南下，家屬直接驅車赴殯儀館，與陳佩琪碰面。彭振聲後來搭車返回大樓，避開媒體，下地下室後回家，未對外發言。

彭振聲的妻子在昨天上午8時57分，搭高鐵南下高雄，便獨自乘計程車到高雄市三民區黃興路兒子住處大樓，進大樓時肩背粉黃布提袋，手拎1個黑色垃圾袋，裡面裝1把板凳。彭妻進大樓不到5分鐘，還沒進兒子家，大樓清潔人員和管理員便發現她墜樓，趕緊報案，但她已經死亡。

據了解，彭妻在搭高鐵南下高雄，便拎著黑色垃圾袋，未料，她墜樓後，警方查出垃圾袋裡是板凳，而且，她是一路帶板凳回高雄。

據了解，昨晚到今天上午，彭振聲父子沒出入。今天上午陳佩琪到高雄市立殯儀館前，家屬自地下室驅車前往殯儀館，與直到陳佩琪碰面，陳佩琪離去後，彭振聲搭車回家，但見大樓門口有媒體守候，車子抵達大樓沒先停車，後來轉頭再由地下室進大樓，彭振聲沒對外發言。

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