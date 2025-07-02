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彭振聲妻墜樓亡 會陳佩琪後避開媒體未對外發言

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
彭振聲今天會陳珮琪後，搭車回家避開媒體進地下室，未對外發言。記者林保光／攝影
彭振聲今天會陳珮琪後，搭車回家避開媒體進地下室，未對外發言。記者林保光／攝影

台北市前副市長彭振聲京華城案妻子昨天在高雄兒子住處大樓墜樓身亡，今天家屬低調未露面，因前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪南下，家屬直接驅車赴殯儀館，與陳佩琪碰面。彭振聲後來搭車返回大樓，避開媒體，下地下室後回家，未對外發言。

彭振聲的妻子在昨天上午8時57分，搭高鐵南下高雄，便獨自乘計程車到高雄市三民區黃興路兒子住處大樓，進大樓時肩背粉黃布提袋，手拎1個黑色垃圾袋，裡面裝1把板凳。彭妻進大樓不到5分鐘，還沒進兒子家，大樓清潔人員和管理員便發現她墜樓，趕緊報案，但她已經死亡。

據了解，彭妻在搭高鐵南下高雄，便拎著黑色垃圾袋，未料，她墜樓後，警方查出垃圾袋裡是板凳，而且，她是一路帶板凳回高雄。

據了解，昨晚到今天上午，彭振聲父子沒出入。今天上午陳佩琪到高雄市立殯儀館前，家屬自地下室驅車前往殯儀館，與直到陳佩琪碰面，陳佩琪離去後，彭振聲搭車回家，但見大樓門口有媒體守候，車子抵達大樓沒先停車，後來轉頭再由地下室進大樓，彭振聲沒對外發言。

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京華城案 墜樓 妻子 彭振聲 陳佩琪

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