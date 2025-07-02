影／陳佩琪一早南下高雄殯儀館 見彭振聲妻最後一面

台北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案中，昨天上午準備要開庭前，突然接到妻子在高雄住家輕生消息，當場情緒崩潰痛哭，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今早南下高雄致意，抵達殯儀館時不發一語。

陳佩琪今早由民眾黨周榆修、陳智菡陪同，搭7時30分高鐵南下高雄，一下高鐵即赴高雄市立殯儀館，一行人到場時不發一語，進到解剖中心見彭振聲妻最後一面。

彭振聲妻子1日上午9時1分在高雄市三民區的住家墜樓，四肢骨折當場死亡。彭振聲因捲入京華城容積弊案，人在台北地院等候開庭，接獲消息時崩潰哭喊，「我是無辜的」，並大罵檢察官沒良心。

彭振聲昨趕回高雄後神隱，下午在住家的招魂儀式也僅見他兒子及兒媳出席，氣氛令人鼻酸。目前傳彭家將在7月15日公祭及火化，最終時程仍待家屬決定為主。

前台北市長柯文哲昨天獲知彭妻惡耗，感嘆「因為我讓大家受苦了」，柯妻陳佩琪今一早南下高雄，到殯儀館致哀， 9時38分先至二樓拈香，隨後至解剖中心，9時52分與彭振聲碰面。 台北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案中，昨天開庭前，突然接到妻子在高雄住家輕生消息，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今早南下高雄致意。記者宋原彰／攝影 台北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案中，昨天開庭前，突然接到妻子在高雄住家輕生消息，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今早南下高雄致意。記者宋原彰／攝影 台北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案中，昨天開庭前，突然接到妻子在高雄住家輕生消息，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今早南下高雄致意。記者宋原彰／攝影

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