影／彭振聲妻亡政壇掀瀾 吳宗憲：押人取供不是絕跡很久了？

台北地方法院昨開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」，還說當初認罪是想交保讓妻子安心，「現在她不在了，我也沒顧慮了」，政壇掀瀾。立委吳宗憲指「押人取供」已經絕跡很久了，現在卻又變成這樣貌，這是一個悲劇，希望逝者安息，生者無恙。

有24年檢察官、法制局長經驗的吳宗憲表示對近來的司法運作方式，他已經變「外行人」了，檢察官偵查案件要起訴一個人，證據應該完備，而不是用莫名其妙的東西去押人取供。

吳說「押人取供」已經絕跡很久了，只有非常罕見、奇怪的法官才會做這種事，但現在針對一些特定案件卻又變成今天這個樣貌，這段期間他與「非北檢」的前同事聊天，很多檢察官看不慣北檢最近的作法，只是現在沒人敢出來講話。

吳宗憲諷刺說，這時代還有什麼言論自由？他說，司法應該是保障人民，何時轉過來變成壓迫人民？何時司法變成鷹犬，行政變成獨裁？司法怎麼這樣偵查案子？

賴總統與法務部長、調查局長的關係，吳才認為是在干涉司法，司法不能毫無公信力。