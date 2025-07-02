聽彭振聲在法庭崩潰痛哭 陳昭姿：檢察官是天下最令人害怕的人

台北市前副市長彭振聲捲入京華城容積率案，台北地方法院昨開庭原定上午勘驗彭的偵訊光碟，但彭開庭前接獲弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，他崩潰痛哭並對著已經坐在法庭內的檢察官罵「良心在哪裡」，不斷喊「我不想活了」、「我是被冤枉的，我們國家怎麼變成這樣」、「檢察官怎麼那麼可惡！」

昨在法庭內旁聽席的民眾黨立委陳昭姿於深夜在臉書表示，早上九點多進入台北地院第一庭延伸庭等待柯文哲案審理，坐下沒多久就聽到一位男士哭喊，聲音很清楚，持續了很久，說了好多句痛徹心扉的話，包括活著有什麼意義…，她以為是某位受刑人的冤痛，不好探問隱私，同庭旁聽者問了站在門邊的法警，她只聽到法警說的第二句話：這是正常的，一直到審判長宣布讓人震驚訊息，她才知道發生了什麼事。

陳昭姿說，她的心情受到極大震撼，雖不認識彭副市長，但如此變故發生在他身上，如何能無感？原本九點半要勘驗彭副市長被檢察官訊問的光碟，法官認為必須變更原來的程序，竟建議彭去就醫打鎮靜劑，後來得知他要回高雄的家與妻子見上最後一面。

陳昭姿指出，約11點開始聽取光碟錄音檔，朱先生原是位將軍，在檢察官明顯的不正訊問下，包括威嚇，誘導，他說的話一直被帶話加料，態度像叢林裡驚嚇的兔子，她覺得任何人在那個情況下被訊問都撐不住，都會投降。在場的她驚覺檢察官是天下最令人害怕的人，似乎擁有國家給予公然威脅人民的權力，包括如果今天不好好講我要聽的話你就別想回家，意思是將聲押你。

陳昭姿說，她下午幾乎沒有勇氣再回法庭聽另個光碟勘驗，「需要鎮靜劑的人其實是我」，彭先生則是用任何藥都無法救治悲痛與不甘。彭先生哭著說，他為什麼出生在這個國家？

陳昭姿說，她不解的是，為什麼這個年代還會發生這樣的事，為什麼這個曾經一起長大的政黨在自己身上複製了當年它指控別人的罪狀？這豈止是雙標可以形容，似乎個人與政黨在得到權力之後，惡性與惡質就必然出現，而依附與支持權力的一方也會變得惡形惡狀。

陳昭姿想著上周為無薪假與裁員來陳情的勞團，看著今日議場與法庭的台灣，「我不知道要如何教育下一代，我們的土地與國家，還存在利他與正直這兩件事嗎」？

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