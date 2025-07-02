彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

「因太太墜樓聽到彭副那幾聲嘶吼痛哭，可以感同他心裡有多麼痛...」，曾跟隨彭多年的北市府公務員看到昨彭在地院嘶吼痛哭的新聞畫面，直言好心疼。昔日下屬回憶，其實夫人40多年來，都在默默照顧中風婆婆，從不喊苦。這次彭涉京華城案，夫人也是一路照顧，承受壓力非常非常大，發生昨天這樣的不幸，真的可以感受彭內心的撕心裂肺。

甚至昨天發生這樣的不幸，有過去同仁聽到彭回「我沒有犯罪，但是他們對我抄家滅族...」，讓這名下屬說，當看到這句話，真的心裡非常難過。

北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城案，台北地院昨開庭前，彭突然接到弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，整個情緒失控崩潰痛哭。許多跟過彭振聲的下屬都難過不捨，甚至看到新聞畫面，都忍不住紅了眼框。

有公務員回憶，當年彭在柯文哲第一任市長時，從高雄海選延攬北上當工務局長、一路升到副市長，當時彭振聲其實是可以從南部帶多位過去部屬上來跟著他，但當時彭卻是「一卡皮箱」就來了，令人感佩彭振聲任事的態度。

也有公務人員說，彭振聲在高雄是從最基層的委任公務員一路歷練上來，這一路走來，彭不僅扎實工程人的專業，他更不吝提拔後進，受他提拔的同仁就不知有多少，尤其彭最令同仁服氣的，就是知人善任「用人不疑、疑人不用。」

彭振聲還有不為人知的一面，就是他是慈濟人。有昔日同僚回憶，當年彭任副市長時，不只是捐錢，還常常彎下腰去服務當志工。

曾任北市副發言人的民眾黨議員林珍羽說，彭振聲在台北市服務的這8年，幫柯文哲做過許多相當重要的市政建設，包括當年柯文哲最引以為傲的拆忠孝西公車道，林也舉她選區中山大同的建設為例，包括大龍新城、明倫社宅、市場校舍改建等，甚至還有捷運工程、翡翠原水管，這些都是彭振聲的工程專業及調和鼎鼐，才能這麼快完成艱難的工程任務。

林珍羽說，尤其昨天聽到彭振聲說「我沒有對不起這個國家」這句話，更令她整個崩潰，還記得當年在北市府，每天早上七點半晨會嗡嗡嗡，幾乎都是彭振聲在柯文哲旁邊默默認真執行艱難任務，這樣默默為市政奉獻打拼的專業工程人，竟遭遇昨天那樣的事，真的好令人痛心。