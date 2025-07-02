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彭妻情緒低落需吃藥 昨早搭高鐵回老家
台北地方法院昨審理京華城案，北市前副市長彭振聲出庭前約半小時，彭妻在高雄老家墜樓身亡。彭昨下午趕回老家即未再出現，檢方相驗彭妻遺體後排除外力介入，彭的兒子在場，表情十分沉重悲痛，眉頭緊鎖。
據了解，彭振聲擔任北市副市長時與妻子同住台北。直到北市前市長柯文哲扯上京華城案，彭妻才偶爾回高雄，但也因彭惹上這場官司，彭妻常情緒低落，甚至需要吃藥緩和情緒。
檢警調查，昨上午彭妻搭高鐵回到高雄，九時許進入兒子位於三民區的住所，手提著一個裝有板凳的黑色垃圾袋，不久大樓中庭傳來巨響，管理員趕去查看，驚見彭妻倒在地上，趕緊打一一九。救護人員到場，發現彭妻當場死亡。
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