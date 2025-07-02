民眾黨號召小草聲援 黃國昌：悲劇一定要有人負責

民眾黨昨號召支持者在台北地檢署外聲援前主席柯文哲，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。黃國昌表示，大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責。民眾黨立委林國成說，彭妻之死表示「這政府非常殘忍」。

民眾黨秘書長周榆修昨天受訪時數度落淚，談及跟彭振聲夫人相識多年，批評台灣司法荒謬失衡。黃國昌表示，政治不能、更不應泯滅人性，無論政治立場為何，基本良善都不該淪喪。

彭振聲妻子墜樓身亡，朝野政黨均表哀悼。國民黨主席朱立倫對此事批評，司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血；不當羈押、訊問，要多少人受到不公及鮮血為賴清德的獨裁加冕才能滿足？

昨北市體感溫度飆破卅六度，北檢外的意見表達區，集結超過百名「小草」，黃國昌法庭旁聽空檔外出「開講」。群眾數度在北檢外喊口號喊「王俊力下台」、「林俊言出來面對」、「綠色恐怖草菅人命」。

陳佩琪昨旁聽後也感慨，「希望最後靠著隕落人命而才能爭取到一些些司法公正的事情，在台灣不要再發生了」。

中廣公司前董事長趙少康指出，京華城案實在拖太久，柯文哲等人已被羈押超過七個月，就算是押人取供，供詞也都取完了，沒理由一直把人關著。呼籲司法機關速審速結，減輕當事人跟家屬的沉重壓力。

趙少康也說，法律必須顧及人道，怎能對藍白政治人物就關到死，有黨證的人涉案就被輕縱，甚至可以逃亡？「難怪台灣司法不被人民信任、被懷疑司法成為執政黨整肅異己的工具，政治迫害斧鑿斑斑」。

國民黨立委柯志恩說，彭振聲心碎崩潰、京華城案延押柯文哲，檢調已從依法辦案轉化為政權工具，還要逼死多少人？國家機器還要整肅多少家庭？當司法成為政權打壓異己的利刃，「民主法治」四個字，是否已淪為美麗謊言？

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