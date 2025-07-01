新聞眼／司法押人取供 迫害無所不在

台北地方法院昨繼續審理京華城案，開庭前卻發生此案當事人台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡事件。悲劇傳出後，彭在法庭放聲大哭痛陳無辜。彭振聲是否無辜，目前雖難有定論，但因京華城案家破人亡，已是既成事實。

檢調廉偵辦京華城案，彭振聲被收押禁見近四個月後起訴，今年一月廿三日於北院合議庭傳訊時「全部認罪」，甚至說自己「該講的都講了，該認的都認了，我不會翻供」。一番自白，被檢方認為是連結台北市前市長柯文哲貪汙的重要依據。

不過，從京華城案中就可看出，「認罪」不等於「有罪」。在領教過北檢押人取供、認罪不押、不認罪求處重刑的種種手段後，從京華城案到大罷免檢調偵辦藍營相關人等，為求輕判或者免於遭收押而認罪，自在情理之中。

彭振聲昨在聽聞妻子墜樓過世後，自述妻子在他收押期間就得了憂鬱症，他是為了「讓太太安心才認罪」，幾天前他才跟妻子說，「了不起就關三年」，沒想到就發生憾事，也難怪他會激動在法庭上痛罵檢察官「良心在哪裡」？

這番控訴，更讓他之前的「認罪」到底是真的「有犯罪事實」，還是迫於遭收押壓力的「兩害相權取其輕」？

可悲的是，彭振聲不是唯一在京華城案裡遭到司法不公平待遇的當事人；甚至可以說，京華城案也並不是司法迫害在野黨政治人物的唯一例子。

國民黨罷免連署案，被檢調辦到幾乎滅黨；新竹市長高虹安的助理費案則是鋪天蓋地，前現任助理無一倖免，高虹安因此遭到停職、現在更面臨罷免追殺。類似案例舉不勝舉。

檢調針對綠委遭連署罷免案，早已大動作在國民黨黨部多個縣市搜索、約談，愈來愈多的國民黨黨工被帶走，連身體狀況不佳的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也未能倖免於遭收押命運；相較於對在野黨政治人物的追殺到底，對於綠營人士、民團連署罷藍委涉及偽造、甚至也有死人連署情況，檢調卻顯得寬容放縱。

從民進黨立院總召柯建銘宣稱發動大罷免，司法檢調全面撒網、大肆約談、羈押，風聲鶴唳氛圍下，多少人在約談時在無奈或恐懼下認罪。

從彭振聲為妻子認罪、仍造成彭妻死亡的悲劇，到司法對大罷免的偵辦雙標，檢調廉的執法行動，是公正獨立的犯罪偵查，還是動用國家機器的政治報復，民眾心中自有一把尺。