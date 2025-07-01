彭振聲聞妻墜樓亡大哭 罵檢：良心在哪

台北地方法院昨開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；他在法庭表示，當初認罪是想交保讓妻子安心，「現在她不在了，我也沒顧慮了」。

柯文哲昨也被提解出庭，獲悉此事「實在令我震驚」；他說和團隊清清白白卻遭司法追殺，讓團隊及家人身心受到壓力，「大家都辛苦了」。呼籲正在體制工作的每一個人，如還有良知、良心，希望能為本案司法留下一絲獨立空間，並對受牽連的團隊及家人，感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

民眾黨前主席柯文哲昨出庭應訊。記者陳正興／攝影

民眾黨昨號召支持者在台北地檢署外聲援柯文哲，逾百名「小草」大喊「綠色恐怖，草菅人命」；柯妻陳佩琪表示，希望隕落人命的事情，在台灣不要再發生。

藍白都對此痛批司法押人取供造成悲劇，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，無限哀悼也非常難過，盼彭振聲節哀保重。

彭振聲昨上午原坐在法庭被告席與律師交談，突接到家人來電妻子墜樓身亡，他愣住，律師詢問才放聲哭吼，對坐在法庭內的檢察官罵「良心在哪裡」，不斷喊「我不想活了」、「我是被冤枉的，我們國家怎麼變成這樣」、「檢察官怎麼那麼可惡！」原本在偵查中認罪的彭振聲，昨天不斷強調自己是被冤枉的，「我是無罪的」，原先被羈押時想在看守所尋短、想死在看守所。心情遲遲無法平復，一度哭到險些喘不過氣來，法院緊急通知救護車到場。

彭喊冤指認罪是為讓妻安心

彭振聲說，妻子知道昨日開庭要勘驗他的偵訊光碟，「怎麼那麼可憐啊」，彭也向旁人透露，偵查中會認罪是欲趕快交保，「想讓她（妻子）安心，現在她不在，我也沒有顧慮了」，彭緩和情緒後，十時廿分在胞弟攙扶下離開法院，搭高鐵赴高雄處理妻子後事。

民眾黨昨號召支持者到北檢聲援柯文哲。記者陳正興／攝影

民眾黨昨晚表示深感震驚與哀痛，將全力協助家屬處理後續事宜，並支持彭振聲在司法上捍衛清白，「願逝者安息，家屬節哀保重」。

法官同意讓彭先南下處理，提前勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊音檔，根據錄音內容，偵查檢察官對朱亞虎說「之前兩次（訊問）都順順地讓你回去了」、「希望你可以像前兩次一樣，順順地回家」，但取決於朱有無詳實交代案情。

律師：朱亞虎遭檢威脅咬柯

朱亞虎的偵訊筆錄勘驗完畢後，沈慶京律師表示，朱亞虎兩天偵訊至少十三度否認行賄、十一次否認二一○萬是前金，並稱朱筆錄供述多出自於檢察官之口，甚至代替朱回答問題，誘導朱去咬柯，建請法院評估將檢察官送評鑑的可能性。

柯文哲及沈慶京律師均認為，朱亞虎偵查中自白認罪是受到檢方威脅，且檢察官暗示當天要決定是否羈押朱，明顯是要押人取供。

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