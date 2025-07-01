擬訂2周後公祭並火化...彭振聲返高雄為亡妻處理後事

台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄13樓住處墜樓身亡，彭振聲在北院出庭時聞訊情緒崩潰，立刻搭高鐵返回高雄為妻子處理後事，彭兒更強打精神赴殯儀館相驗遺體，3日將完成靈堂布置，傳出已暫定7月15日上午於高雄市立殯儀館舉辦公祭，下午安排羽化，不過仍待家屬最終決定。

彭振聲今天上午9時許第一時間在北院出庭時得知妻亡，情緒崩潰，立刻搭高鐵在下午1時許趕抵高雄，彭振聲的兒子下午3時也趕赴高雄市殯儀館陪同檢方為母相驗，他表情沉重不發一語，臉上滿是悲痛，下午在禮儀公司人員陪同下回到大樓住處招魂，隨即前往靈堂豎靈。

不過彭振聲返回高雄後，便留在高雄住處為妻子處理後事，並未隨兒子一同前往高雄市殯儀館相驗遺體。高雄地檢署檢察官下午前往勘查墜樓地點，特別指示量出墜樓樓層與墜地處距離，釐清墜樓過程，經過檢察官驗屍後，遺體發還家屬處理，直到傍晚為止，回到高雄的彭振聲都沒有前往靈堂探望，而是全程交由兒子與媳婦處理後事。

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