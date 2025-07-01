彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今開庭前台北市前副市長彭振聲接獲妻子墜樓身亡噩耗，而趕回高雄奔喪；柯文哲庭末表示「實在令我震驚」，他也對受牽連的團隊及家人感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

柯文哲表示，今天勘驗朱亞虎偵訊光碟，這是京華城案的起點，他第一次知道威京集團捐款210萬元給民眾黨，是他被收押很久以後，在監獄看報紙才知道，之前他完全不知情，為了政治獻金行賄而起訴很奇怪，最好笑的是「被行賄的人自己都不知道」，他也看不出來朱亞虎在認什麼罪。

柯文哲說，講話的語調、聲量不同，意義會完全不同，如果有錄音、錄影，有表情、肢體語言會更清楚，另外「先押一個月，疲勞偵訊2天」同樣的問題也可能答案不一樣。

他指出，筆錄、逐字稿、錄音、錄影、前因後果、場景，所有這些都會讓大家更清楚來龍去脈，現在他還是覺得奇怪，他對朱亞虎說「錢不是你出的，不是你捐款的，甚至不是你提議的，為什麼是你第一個跳出來承認行賄，到底發生什麼事？」今天聽了錄音，大家應該心裡有數。

柯文哲說，本來今天也要勘驗彭振聲的偵訊光碟，結果今天早上我踏進這個房間，律師告訴我，彭振聲的妻子跳樓輕生，「實在令我震驚」。

他說，他已經讀過彭振聲的偵訊內容逐字稿，他還是不知道彭振聲認罪違反哪個法令、是哪個作為違法，現在發生這種事情，後續調查又要拖很久了。

起訴書公開後，各種證據不堪一擊，證人交互詰問的證詞也不符合檢方起訴所說得，現金檢方已經提出補充理由書18，「代表你們把人關起來再找證據」，甚至在威脅證人，「我不是為自己而戰，而是為之前市府團隊而戰」。

柯文哲指出，我們在市政上勇於大破大立、敢做敢言，最重要的是我們清清白白，結果卻遭司法追殺，以前市府團隊及家人，大家所受到的心理壓力，「大家都辛苦了」，如果對民主社會還有一點寄望，對司法公正還有一點信任，我呼籲正在這體制工作的每一個人，如果還有一點良知、良心，希望能為本案司法留下一絲獨立空間，在此對受牽連的團隊及家人，感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

他說，我只能呼籲司法改革不能紙上談兵，對民主維護也不是只在家看電視，我在這場風暴中，只能為我自己、我的團隊繼續作戰，也麻煩在外面的大家，「我會繼續努力的」。

在柯文哲發表意見的期間，坐在旁聽席的妻子陳佩琪低頭啜泣，旁人也伸手給予安撫。

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