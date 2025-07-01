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【重磅快評】民進黨鱷魚眼淚難掩綠色恐怖的司法迫害惡行

聯合報／ 主筆室
台北市前副市長彭振聲捲入京華城容積率弊案，今天上午準備開庭時，接到妻子墜樓噩耗的電話後突然情緒崩潰。彭振聲在法庭情緒失控後，上午10點20分離開法院不發一語。記者陳正興／攝影
台北市前副市長彭振聲捲入京華城容積率弊案，今天上午準備開庭時，接到妻子墜樓噩耗的電話後突然情緒崩潰。彭振聲在法庭情緒失控後，上午10點20分離開法院不發一語。記者陳正興／攝影

台北地方法院今天繼續審理京華城案。不過就在開庭前，卻發生此案當事人台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡事件。悲劇傳出後，彭振聲在法庭放聲大哭，痛陳自是無辜的。彭振聲是否真的無辜，目前雖難有定論，但因為京華城案家破人亡，卻已是既成事實。

檢調偵辦京華城案，彭振聲幾乎算是最早被鎖定的關鍵人物。在被收押禁見近4個月後，彭振聲在今年1月23日於北院合議庭傳訊時「全部認罪」，甚至說自己「該講的都講了，該認的都認了，我不會翻供」。一番自白，也被認為是檢方鞏固台北市前市長柯文哲等人的重要罪證。

不過，從種種跡象看來，在京華城案中，「認罪」早已不等於「有罪」。在領教過北檢押人取供、認罪輕判、不認罪求處重刑的種種手段後，相關人等為求輕判或者脫罪而認罪，自在情理之中。而在聽聞妻子墜樓過世後，彭振聲說妻子在他收押期間就得了憂鬱症，他是為了「讓太太安心才認罪」，幾天前他才跟妻子說「了不起就關三年」，沒想到今天就發生憾事。這番說法，也為他之前的「認罪」到底是真的「有犯罪事實」，還是迫於檢調壓力的「兩害相權取其輕」，留下滿滿的想像空間。

而且，彭振聲也不是唯一一個在京華城案裡遭到司法不公平待遇的當事人；甚至可以說，京華城案也並不是司法迫害在野黨政治人物的唯一例子。國民黨罷免連署案，被檢調辦到幾乎滅黨；新竹市長高虹安的助理費案，則是鋪天蓋地，前任、現任助理無一倖免，高虹安也因此遭到停職。類似的案例，可以一舉再舉，舉不勝舉。

但相較於對在野黨政治人物的追殺到底，對於綠營人士、團體，司法檢調則顯得寬容放縱。就拿近來起訴的林岱樺助理費案來看，這似乎可拿來當作司法「藍綠白都辦」的例子，實則不然。林案大約4、5年前就已被舉發，為何拖到此時才辦，充滿疑問。而且從辦案強度看，遠不如金額、案情嚴重度都遠遠較低的高虹安案。更不用說大罷免中「辦藍不辦綠」的雙重標準了。

諷刺的是，在彭妻墜樓消息傳出後，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤幾乎在第一時間表示了哀悼，動作比民眾黨還快。她說彭振聲至親發生了不幸的事件，他們表達無限的哀悼，也非常的難過。吳思瑤還說，「任何的司法案件偵辦當中，都要尊重檢調的獨立辦案」，也希望檢調基於證據、基於事實，毋枉毋縱，任何人都要配合司法檢調的調查。

吳思瑤的「哀悼」，對照民進黨的司法迫害，只能說是「鱷魚的眼淚」。而且吳思瑤還特意把「尊重檢調獨立辦案」放在最前面強調，是何用意，一望皆知。如果說此時此刻是台灣民主化後司法「最黑暗的時刻」，一點都不為過。而「最黑暗」是不是還會「更黑暗」，只能靠選民的選頻來決定了。

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檢調 彭振聲 司法

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