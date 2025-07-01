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彭振聲妻墜樓亡…兒悲痛赴高雄殯儀館為母驗屍 雄檢：無外力介入
台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄住處墜樓身亡，彭振聲第一時間在北院出庭時得知妻亡，情緒崩潰，立刻搭高鐵趕回高雄，彭振聲的兒子下午也趕赴高雄市殯儀館陪同檢方為母相驗，他表情沉重不發一語，臉上滿是悲痛，而彭振聲因需在家為妻處理後事，並未現身殯儀館。
高雄地檢署在今天下午4時對外說明，指出彭振聲妻子墜樓身亡一事，經檢察官相驗完畢，「綜合現場事證，尚無外力介入之情形」。
彭振聲的兒子今天下午3時許在檢警陪同下抵達高雄市殯儀館，一同現身的還有高雄地檢署檢察官趙期正及法醫，幾人快步走進殯儀館內的高雄市相驗解剖中心，待了近1小時後，彭振聲兒又走出並坐上殯葬人員安排的專車離開。
彭振聲兒前後都並未說明狀況，但可見表情十分沉重悲痛，眉頭緊鎖，仍只能強打精神在檢察官指示下為母相驗遺體。
據悉，檢察官趙期正今天下午到殯儀館相驗彭振聲妻子遺體前半小時，曾先回到案發現場彭振聲兒子住處大樓，勘查彭妻墜樓位置及可能事發原因。
趙期正在相驗結束後離開相驗中心時，並未現場說明相驗結果及相關案情，只回應留待高雄地檢署襄閱主任檢察官統一發言說明為準。
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