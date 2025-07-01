黃國昌轟綠媒「鬥臭亡者泯滅人性」 不該淪喪做人基本良善

台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民眾黨主席黃國昌今天表示，政治不能更不應泯滅人性，無論政治立場為何，基本良善都不該淪喪，很遺憾手握第四權的綠媒，以鬥臭亡者的方式為其帶風向，「此等毫無人性的冷血作為，正不斷傷害台灣社會的良善。」

台北地方法院審理京華城容積弊案，原訂今天勘驗彭振聲等人偵訊錄音檔，並且傳喚聲請人柯文哲、沈慶京等人到庭說明。彭振聲上午得知噩耗後當場崩潰痛哭，隨後在胞弟的陪同下返回高雄處理後事。

黃國昌稍早在臉書發文表示，政治不能更不應泯滅人性，在國家機器的不當對待下，一條生命的逝去令人憤怒且悲傷，面對彭振聲失去至親撕心裂肺的哀痛，「無論政治立場為何，抑或認為京華城案有罪與否，做人最基本的良善都不應該淪喪。」

黃國昌說，非常遺憾手握第四權的綠媒，卻以鬥臭亡者與彭振聲的方式，為其控訴檢察官帶風向開脫，此等毫無人性的冷血作為，正在不斷傷害台灣社會的良善。值此之際，拜託大家留給彭振聲和家屬喘息的空間，讓他們能夠好好陪伴夫人走完最後一程。

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