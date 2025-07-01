快訊

經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彭振聲妻墜樓亡...黃國昌怒嗆 更爆料檢察官話塞人嘴巴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣民眾黨下午號召支持者「小草」在北檢外集結聲援，稍早黨主席黃國昌現身短講，烙話「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責」。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨下午號召支持者「小草」在北檢外集結聲援，稍早黨主席黃國昌現身短講，烙話「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責」。記者翁至成／攝影

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午開庭前，接到妻子墜樓噩耗的電話後情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」台灣民眾黨下午號召支持者「小草」在北檢外集結聲援，稍早黨主席黃國昌現身短講，烙話「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責」，期間也爆料檢察官問案方式，是把想講的話，塞到朱亞虎的嘴巴去。

黃國昌在警方劃設的意見表達區，對現場逾50名支持者「小草」開講，開頭就嗆聲「下午勘驗檢察官叫什麼名字我一定會調查出來」，黃說，聽完檢察官在偵訊朱亞虎，沈慶京的辯護人所申請的第二段錄音檔，裡面只截取裡面其中關鍵的一段，今天上午我聽到的 是，檢察官誘導威脅、押人取供，去逼朱亞虎講檢察官希望他講的話。

黃說，如果早上自己對那段錄音檔的描述，台北地檢署認為有任何錯誤的話，北檢最好把那段加上影像，發給全台灣民眾，看是不是誘導威脅、押人取供。

黃說，剛剛下午勘驗的那一段更是離譜至極，在作證的不是朱亞虎，而是檢察官自己，檢察官透過臆測方式，講了一大段話問朱亞虎說就是這樣對不對，「檢察官不是在問案，而是把他想講的話，塞到朱亞虎的嘴巴去，要朱亞虎說是」，「從沒看過檢察官問案可以惡質到這種程度」。

黃嗆說，檢察官的話變成朱亞虎的證詞，這已經不是誘導、有罪推定，而是羅織入罪，檢察官自己腦袋想了一個犯罪要朱亞虎配合，變成朱亞虎的證詞，達到羅織入罪的證詞，「台北地檢署若覺得我說得不對，把錄音檔放出來」。

黃國昌隨後和現場「小草」呼喊口號，大喊「王俊力下台」、「林俊言出來面對」、「綠色恐怖草菅人命」。

黃最後說，他是趁空檔出來跟大家報告，等等就要回去繼續聽庭，話鋒一轉提到日前通過的法庭直播法案，稱「搞這麼累幹嘛？直接拉一個大螢幕出來就好，怕什麼，怕人家聽到喔？」，「讓全台灣人民看看，賴清德搞得這一批鷹犬，是怎麼踐踏台灣司法」，離開前烙下狠話說「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，這件事一定要有人負責」，並問現場「小草」會不會怕民進黨的打壓？會不會怕民進黨的追殺？「小草」回說「不會」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

黃國昌 檢察官 朱亞虎

延伸閱讀

彭振聲妻墜樓亡...吳思瑤：尊重檢調辦案 無限哀悼

彭振聲妻離世 朝野均表哀悼

陳智菡稱彭振聲說：我不在了 律師可以把真相都說出來

不能再沉默！彭振聲妻墜樓辭世 民眾黨號召小草北院見

相關新聞

彭妻情緒低落需吃藥 昨早搭高鐵回老家

台北地方法院昨審理京華城案，北市前副市長彭振聲出庭前約半小時，彭妻在高雄老家墜樓身亡。彭昨下午趕回老家即未再出現，檢方相驗彭妻遺體後排除外力介入，彭的兒子在場，表情十分沉重悲痛，眉頭緊鎖。

民眾黨號召小草聲援 黃國昌：悲劇一定要有人負責

民眾黨昨號召支持者在台北地檢署外聲援前主席柯文哲，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。黃國昌表示，大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責。民眾黨立委林國成說，彭妻之死表示「這政府非常殘忍」。

新聞眼／司法押人取供 迫害無所不在

台北地方法院昨繼續審理京華城案，開庭前卻發生此案當事人台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡事件。悲劇傳出後，彭在法庭放聲大哭痛陳無辜。彭振聲是否無辜，目前雖難有定論，但因京華城案家破人亡，已是既成事實。

彭振聲聞妻墜樓亡大哭 罵檢：良心在哪

台北地方法院昨開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，...

擬訂2周後公祭並火化...彭振聲返高雄為亡妻處理後事

台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄13樓住處墜樓身亡，彭振聲在北院出庭時聞訊情緒崩潰，立刻搭高鐵返回高雄為妻子處理...

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案今開庭，前台北市前副市長彭振聲出庭接獲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。柯妻陳佩琪今旁聽後集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。