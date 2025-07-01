彭振聲妻子墜樓身亡 檢察官現場查水平距離釐清過程
台北市前副市長彭振聲的妻子今天在高雄墜樓身亡，今天下午高雄地檢署檢察官勘查墜樓地，特別提及量出墜樓樓層與墜地處距離，釐清墜樓過程。
雄檢檢察官趙期正平今天負責勘驗墜樓現場及相驗工作，他今天下午2時30分到彭振聲兒子住處大樓，勘查彭妻墜樓地，指示量出墜樓處與落地處的水平距離，要釐清彭妻如何墜樓。
檢察官趙期正並指示扣下案發前，疑由彭妻帶上樓的垃圾袋和板凳，對於案情及相關內容，表示「由襄閱（主任檢察官）發言」，並不多說相關案情。他與法醫及警方勘查後，立即轉往市立殯儀館相驗彭妻遺體。
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