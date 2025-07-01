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彭振聲妻開庭前突身亡 小草北檢外嗆：檢察官草菅人命
台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午準備開庭時，接到妻子墜樓噩耗的電話後情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」，他的委任律師向法院聲請暫時解除限制住居獲准，南下高雄處理愛妻後事。
台灣民眾黨為了聲援抗議，今天下午2點號召支持者「小草」在北檢外的意見表達區集結，聲明表示「我們不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓我們選擇提前站出來。因為這不只是彭副一個人的事——每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。 也願真相早日揭露、不再被掩蓋。今日14:00，北檢見。 我們以沉痛的心，堅定站出來。」
台北市中午體感溫度飆破36度，所幸意見表達區下有樹木遮蔭，記者現場觀察，現場已聚集超過50名「小草」，稍早有支持者持大聲公高喊「柯文哲清清白白，沒證據就放人，檢察官草菅人命」。
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