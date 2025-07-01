不能再沉默！彭振聲妻墜樓辭世 民眾黨號召小草北院見

台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，他在今天上午得知噩耗後當場崩潰痛哭，民眾黨則號召支持者集結台北地檢署，誓言真相早日揭露不再被掩蓋，因為這不是彭振聲一個人的事，「每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。」

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天勘驗彭振聲等人偵訊錄音檔，並且傳喚聲請人柯文哲、沈慶京等人到庭說明，高雄市三民區上午驚傳婦人墜樓事故，警方證實死者為彭振聲妻子，確切原因仍待警消單位調查。

民眾黨中央組織部稍早在臉書發出召集令表示，「我們不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓我們選擇提前站出來」，京華城案不只是彭振聲一個人的事，每一位夥伴都是堅定守護的對象，希望真相早日揭露不再被掩蓋，因此號召支持者集結台北地檢署，「我們以沉痛的心，堅定站出來。」

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