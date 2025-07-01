快訊

經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

聽新聞
0:00 / 0:00

不能再沉默！彭振聲妻墜樓辭世 民眾黨號召小草北院見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
京華城案上午開庭，台北市前副市長彭振聲上午出庭應訊時，突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影
京華城案上午開庭，台北市前副市長彭振聲上午出庭應訊時，突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影

台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，他在今天上午得知噩耗後當場崩潰痛哭，民眾黨則號召支持者集結台北地檢署，誓言真相早日揭露不再被掩蓋，因為這不是彭振聲一個人的事，「每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。」

台北地方法院審理京華城容積弊案，今天勘驗彭振聲等人偵訊錄音檔，並且傳喚聲請人柯文哲、沈慶京等人到庭說明，高雄市三民區上午驚傳婦人墜樓事故，警方證實死者為彭振聲妻子，確切原因仍待警消單位調查。

民眾黨中央組織部稍早在臉書發出召集令表示，「我們不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓我們選擇提前站出來」，京華城案不只是彭振聲一個人的事，每一位夥伴都是堅定守護的對象，希望真相早日揭露不再被掩蓋，因此號召支持者集結台北地檢署，「我們以沉痛的心，堅定站出來。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

彭振聲 妻子 京華城案

延伸閱讀

江和樹籲彭振聲該講的就講 為墜亡妻洗清寃枉

彭振聲妻悲劇 朱立倫「非常難過」批司法成獨裁者最大工具

相關新聞

彭妻情緒低落 昨早回老家

台北地方法院昨審理京華城案，北市前副市長彭振聲出庭前約半小時，彭妻在高雄老家墜樓身亡。彭昨下午趕回老家即未再出現，檢方相驗彭妻遺體後排除外力介入，彭的兒子在場，表情十分沉重悲痛，眉頭緊鎖。

民眾黨號召小草聲援 黃國昌：悲劇一定要有人負責

民眾黨昨號召支持者在台北地檢署外聲援前主席柯文哲，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。黃國昌表示，大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責。民眾黨立委林國成說，彭妻之死表示「這政府非常殘忍」。

新聞眼／司法押人取供 迫害無所不在

台北地方法院昨繼續審理京華城案，開庭前卻發生此案當事人台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡事件。悲劇傳出後，彭在法庭放聲大哭痛陳無辜。彭振聲是否無辜，目前雖難有定論，但因京華城案家破人亡，已是既成事實。

彭振聲聞妻墜樓亡大哭 罵檢：良心在哪

台北地方法院昨開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，...

擬訂2周後公祭並火化...彭振聲返高雄為亡妻處理後事

台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄13樓住處墜樓身亡，彭振聲在北院出庭時聞訊情緒崩潰，立刻搭高鐵返回高雄為妻子處理...

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案今開庭，前台北市前副市長彭振聲出庭接獲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。柯妻陳佩琪今旁聽後集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。