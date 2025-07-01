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彭振聲妻悲劇 朱立倫「非常難過」批司法成獨裁者最大工具
台北市前副市長彭振聲出庭京華城案時，接獲妻子今天離世，當場哭喊，國民黨主席朱立倫今上午到花蓮宣講，會前受訪時說，台灣今天都非常難過、非常傷心，包括彭振聲妻子不幸往生，彭副市長也講到「國家怎麼變成這樣？要逼死他」。
朱立倫說，同樣今天在全台灣北中南東，全台大搜索針對在野黨，這是民進黨發動所有司法檢調力量就是要殲滅在野黨，「要把雜質全部打掉、要清洗在野黨」，這是台灣民主最大危機，當台灣民主被司法操縱，當司法成為獨裁者最大工具，辦藍不辦綠，無限上綱就要消滅在野黨。
「不管今天國民黨、民眾黨，明天就是任何一個反對的人」朱立倫說，有一個前檢察官說，今天沈默大眾不站出來 ，明天被最大罷免對象就是你，請大家一定要站出來，捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。
民眾黨立委林國成今在花蓮宣講時也說，今天這個悲劇是彭振聲副市長，受到汙辱，受到不公平待遇，他太太之死表示「 這政府非常殘忍」， 花蓮人一定要活下去，跟他拚下去。
國民黨立委吳宗憲說，他司法界這麼久了，賴清德上任這一年多，破壞民主和司法制度，這是他憂心忡忡國家未來重要原因，不停在追殺非民進黨人，甚至民進黨內若不是賴清德喜歡的人，就被司法追殺，「懇求賴清德，放下屠刀、團結為民」。
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