彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」

台北市前副市長 彭振聲 捲入柯文哲京華城容積率弊案，他在檢方偵訊時認罪，台北地方法院今開庭原定上午勘驗彭的偵訊 光碟 ，但彭開庭前接獲弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，他崩潰痛哭朝法庭內的 檢察官 痛罵「你們的良心在哪裡？」

彭振聲今上午才從高雄北上開庭，原先他坐在法庭內被告席和律師交談，未料開庭前接獲妻子噩耗，彭起初愣住，在律師詢問下，他情緒失控放聲痛哭，並對著已經坐在法庭內的檢察官罵「良心在哪裡」，不斷喊「我不想活了」、「我是被冤枉的，我們國家怎麼變成這樣」、「檢察官怎麼那麼可惡！」

彭振聲在法庭內對檢察官怒吼，指他原本想在看守所尋短，說他原本想要死在看守所。彭振聲哭到喘不過氣，在律師陪同下到庭外，他邊哭邊吶喊「老天爺啊，我有做什麼壞事嗎」、「怎麼會去自殺，怎麼那麼可憐啊」，法院緊急叫救護車欲將他送醫。

救護人員抵達法院，彭振聲到一旁未開庭的法庭休息，並由救護人員引導緩和呼吸；彭振聲向旁人說，他妻子知道今天是要來勘驗他的偵訊光碟，他更稱「法官啊，我是無罪的啊」。

彭振聲約上午10點20分在律師、胞弟的攙扶陪同下步出法院，他雙眼浮腫、步履蹣跚不發一語，搭上車準備回高雄見妻子最後一面。

因彭振聲遭逢噩耗，法官諭知今日取消勘驗彭振聲的偵訊光碟，而原定下午勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊光碟，法院臨時通知朱亞虎上午到庭，欲改至上午勘驗，不過截至出稿前，法官再宣布休庭，並諭知朱亞虎若趕不及，仍維持原定下午的開庭時間。

彭振聲在檢方訊問時坦承犯行，但柯文哲律師先前主張彭接受訊問時，有2小時沒有錄音、錄影，之後彭振聲就認罪，暗指彭振聲被檢方不正訊問，但彭振聲在法院開庭時反駁，彭的律師也表示，訊問當日律師全程在場，並澄清未錄影錄音的2小時，是彭振聲去用餐、服藥。

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台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午準備開庭時，接到妻子墜樓噩耗的電話後突然情緒崩潰，彭振聲在法庭情緒失控後，上午10點20分離開法院不發一語。記者陳正興／攝影