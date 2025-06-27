影／黑熊現身大安溪沿線淺山棲地 4部落拍攝壯碩成熊影像

台中市自達傳統獵人協會今年6月在海拔1152公尺部落周邊，及大安溪淺山巡守沿線上，以紅外線自動相機拍攝到黑熊現身影像，除蒐集到黑熊外，也拍到台灣野山羊、山羌、台灣野豬等其他野生動物影像資料，成為有效的野生動物監測研究資料。林業保育署台中分署表示，為感謝部落族人對於黑熊保育的努力，今天頒發棲地監測獎勵金給協會巡守隊員。

林業保育署台中分署說，自達傳統獵人協會於2023年成立，是台中地區第一個由各部落聯合組成的狩獵自主管理協會，由大安溪沿線三叉坑、雙崎、竹林、達觀等4部落，2024年共同組成黑熊巡守隊，隊員皆來自泰雅北勢群部落，共同參與台灣黑熊生態服務給付棲地巡護工作。

參與部落希望透過獵人協會的組成，更深入了解並傳承部落傳統文化，同時積極加入黑熊生態服務給付棲地巡護工作，自去年開始每月按時完成巡守工作，至今不曾間斷，是全勤的黑熊巡守好夥伴，巡守工作中架設相機所架設的相機，除蒐集到黑熊影像資料外，也拍到台灣野山羊、山羌、台灣野豬等其他野生動物，成為有效的野生動物監測研究資料。

台中分署表示，這次協會拍攝到黑熊活動地點，是位於海拔1200公尺以下淺山地區，與部落相鄰，距離最近的果園僅約2公里，該黑熊影像經辨識，是一隻體型壯碩的健康成熊，與該分署過去在大雪山國家森林遊樂區內自主監測相機所記錄到的黑熊個體相同，顯示黑熊活動範圍不只侷限於遊樂區內，也會在森林與山村聚落交界處。