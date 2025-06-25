觀察站／黑熊之死 城鄉彼此理解的契機

一隻台灣黑熊在暗夜槍聲中倒下，扣下板機的是林保署森林護管員，這一槍，將人熊衝突推升至最高點，不少網友群起撻伐，不論是對開槍者或被認為是「侵犯」黑熊棲地的山村居民。實地走訪後會發現，台灣雖小，但都會與山村卻像被大山橫亙的兩個世界，看不見對方，更難以跨越。

人熊衝突過後 誰侵犯誰吵不停

過去十多年，台灣黑熊成了最熱門的吉祥物象徵，晚近更被國族化，可愛化又神化的結果，卻造成保育困境。從官方長期監測的客觀數據到黑熊出沒熱點區域居民的主觀感受，黑熊族群擴張已是現在進行式。過去有極少數黑熊會在三、四月下山，但今年從一月開始，花蓮卓溪就有黑熊到海拔僅一、兩百公尺處吃蜜，黑熊從吃蜜、吃雞，最後吃掉部落犬。

黑熊頻繁現蹤，人熊衝突張力愈來愈大。民眾對黑熊的特殊情愫，每當發生人熊衝突或黑熊受困陷阱，主流社會的譴責聲浪愈發高漲。BB02事件後，網路譴責聲浪更是洶湧：居民養狗為何要繫繩？既知黑熊出沒，卻不移置狗、雞？更不乏是居民侵犯黑熊棲地的聲音。

實際走訪山村，當地居民的生活型態或傳統文化，與都會民眾的想像或理解有極大的落差。例如山村居民養狗多是為看顧工寮、農園或禽舍，接近「工作犬」功能，若不繫繩，不但無法協助看守，還會變成遊蕩犬。

以原住民為主的山村，居民多半會在距離部落不遠的原保地搭建簡易工寮飼養禽類自用，而黑熊入侵的中正部落，距玉里車站也不到十分鐘車程，居民才會反問：我能搬到哪裡去？

至於職業養禽場或蜂場，往往被視為鄰避設施，只能在遠離人煙或是蜜源植物豐富的山區，都會民眾一邊享受放山雞或是蜂蜜的美味，卻罪責居民不該在山區養雞養蜂。農民為防治獸害或是原住民狩獵需求而設置山豬吊，一旦立法全面禁用，當需求仍在時，必定走向地下化，或使用更具傷害性的防治措施，例如毒餌等，一旦誤捕黑熊也必然只能滅證，不可能再通報官方救援。林保署參考日本經驗，在山村推廣能降低誤捕黑熊機率的改良式獵具，看來確實是目前能衡平兩方需求的唯一解方。

聞炮聲心慌慌 日不出門夜難眠

在護管員基於自衛對黑熊開槍後，引發網民批判，但外界看不到的是，在黑熊持續十多天在部落周邊徘徊、掠食犬隻，當地居民連白天也不敢出門，夜裡聽著犬隻此起彼落嚎叫而無法入眠，如今居民聽到大龍炮甚至一般鞭炮聲，還會不安起疑：又有熊來了嗎？這絕對是都會民眾難以想像的生活。

所幸因黑熊入侵蒙受損失的農民，政府會主動給予補償，讓居民不致因為孤單面對獸害，而將保育類動物視為「麻煩製造者」，也因此居民或農民對於官方要求的黑熊防治措施配合度都相當高，關鍵即是對政府有一定的信任。

這幾年國際保育主流，已開始聚焦應與在地社區合作。傳統的生態保育，往往只關心動物的安危，但與動物棲地共享生活空間的居民，其基本需求同樣必須被重視。

其實與野生動物比鄰的山村居民，他們對生物多樣性的態度才是保育的關鍵，但不能只靠「教育」、「宣導」，而是要同理在地居民，不讓他們以為政府眼中只關心動物而不管人民死活，才能將他們納為夥伴；甚至還應反向借重在地居民對野生動物與山林的了解與傳統知識，協助監測、預警，共同維護生物多樣性。

山村居民靠山吃山，對野生動物的獵捕或利用，常受到嚴厲的道德批判。但別忘了，地球上每個人都是野生動物資源的消費者，間接利用的人不代表就能站在道德制高點批評直接利用者，關注焦點應是利用方式是否符合永續。

唯有社會不同階層的人願意相互理解，才能追求真正的永續。這也是一隻台灣黑熊之死，帶給我們最重要的啟發。