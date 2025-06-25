農民戴熊鈴 拽著喇叭才敢上工

「那一陣子我腳都綁鈴鐺，告訴牠：我要來囉，很緊張，因為也跑不過牠。」布農族人古麗莉跟丈夫陳文德在花蓮卓溪石平部落有五個大型雞舍，極盛時養了三、四千隻雞。去年十月到今年三月，短短不到半年兩度遭同隻黑熊入侵，損失了四、五百隻雞，回想黑熊頻繁造訪的那段時間，古麗莉還是餘悸猶存。

根據林保署監測數據，這幾年黑熊族群逐步擴張，這對就在玉山山腳下的花蓮卓溪鄉民而言，特別有感。光今年一到四月，當地就有六起黑熊入侵私有地通報事件，黑熊頻頻來到聚落周邊吃蜂蜜、吃雞，最後更演變成吃狗。

黑熊阿里曼．西肯 入侵雞舍掠食吃到飽

今年三月廿一日，林保署花蓮分署玉里工作站接獲卓溪古風村石平部落雞農通報，雞場遭黑熊入侵。這已不是黑熊第一次跑來陳文德的雞舍吃雞，去年十月就遭黑熊「阿里曼．西肯」連續入侵，損失三、四百隻雞。

當時，牠先從靠近山谷、小型的養雞場一路往下掠食，剛開始牠都是吃「全雞」，後來牠逐步移往山下大型雞舍，儼然變成「吃到飽」，後來牠都只咬下雞隻尾部啃食，剩下就丟棄，特殊的食性也被花蓮分署人員私下取了「七里香」的外號。因多次驅趕無效，後來牠被花蓮分署架設的陷阱誘捕，於去年十二月野放。

野放後，追蹤團隊發現牠跑到較深山處入冬，但冬天過後、今年三月再度「回訪」石平部落養雞場。跟去年行為模式一樣，牠先到部落上方雞農沈水土緊鄰山谷的雞舍，但剛開始沈水土並沒意識到是熊，只納悶雞怎麼一直變少，「我在山上養了廿八年雞，狐狸、食蟹獴、黃喉貂都會來吃，怎麼想都不會想到有熊。」

長達十一天時間，阿里曼．西肯白天在附近山谷隱密處睡覺，夜裡就跑到雞舍掠食。牠後來轉戰緊鄰沈水土雞場下方姪子沈子恒的雞舍，再移到更低處的陳文德雞舍。「我發現地上有很像熊的掌印，我立刻傳給弟弟看，因為他是獵人。」古麗莉拿手機放大照片，弟弟一眼就確認是熊掌痕，「我跟弟弟說，我們有獵槍，晚上來處理掉。」「不行！不行！」身為員警的弟弟連忙阻止，並趕緊向花蓮分署通報。

很快地，花蓮分署玉里工作站與附近居民組成巡守隊，從晚上六點到隔天早上六點分兩班，持續以大龍炮、鳴笛喇叭驅趕。但阿里曼．西肯入夜後仍持續入侵雞舍，還被監視器清楚拍下牠叼著雞「外帶」從容離去的身影。花蓮分署改變原本的驅趕策略，三月廿六日啟動誘捕程序，三月卅一日，阿里曼．西肯被發現受困於民間架設的陷阱，再次被送到野灣照養。

為了照料數以千隻的雞，陳文德夫妻跟兒子每天早、午及傍晚輪流分三班前往雞舍工作，在阿里曼．西肯持續滋擾的期間也不例外，「沒辦法，還是得去整理啊。」古麗莉說，她都是隻身前往，一次要待上兩到三小時，那段時間她腳上會戴熊鈴、懷裡緊緊拽著驅熊喇叭才敢上工。

黑熊落網送照養 居民憂野放後又回頭

對於中正部落發生激烈的人熊衝突事件，相隔廿多公里外的雞農們都很關注。問古麗莉她會不會害怕同樣事件又上演？「當然會啊！」她說，聽說吃他們雞的黑熊還是會野放，「很擔心會不會兩、三個月後又跑回來？」

但由於阿里曼西肯年輕健壯，專家建議再嘗試一次野放，六月廿四日花蓮分署舉行野放說明會，居民有疑慮，經分署溝通、強調會做好監控，居民最後同意「再給牠一次機會」，預計七月初在距離石平雞場約廿六公里的中平林道野放。

雞農古麗莉在黑熊阿里曼、西肯滋擾期間，每天腳上戴著熊鈴及攜帶驅熊喇叭才敢上工。圖╱花蓮分署提供

像古麗莉夫妻的大型養禽場在卓溪山區就有數處，隨黑熊下山次數愈來愈頻繁，食物管理成為一大難題，尤其是山村居民賴以維生的大型禽舍，常成為人熊衝突的引爆點。不少人質疑，為何不遷走養禽場？甚至認為不該在山邊養雞。

鼓勵業者設電圍籬 林保署補助四分之三

「這不是我一戶遷走的問題，為了一隻熊，大家都不能生存。」對於外界的批評，古麗莉有些激動。既然不能遷走，事後有沒有增設防治黑熊入侵的設施，古麗莉說，他們家的沒有，但後來山上的養雞戶有裝電網，「可是好貴，要花二、三十萬，要賺很久、很久呢！」

林保署為鼓勵職業型家禽養殖場採用電牧器式電圍籬，會補助農民四分之三費用。由於沈水土雞舍當時已被黑熊入侵，花蓮分署緊急全額補助十萬元協助施作，之後也將邀其他尚未施作的雞農前來觀摩，也會補助四分之三。

陳文德的放山鬥雞在台東池上市場小有名氣，記者詢問古麗莉有沒有把「黑熊認證的雞」當賣點？她說，有客人會問「雞是你們自己養的嗎？」她就會說，「你有看新聞嗎？那隻熊就是來吃我家的雞，確實是我自己養的啦！」