暗夜驚心 蜂農對峙熊40多分鐘

「我還是會擔心、會緊張啊，也不知道會不會再來。」蜂農池明鎮養蜂已養了十幾年，養蜂是現代另類遊牧民族，每年清明節前，池明鎮的蜜蜂大軍會開拔到中部，再南移至台南南化水庫附近，停留一個月後，再從西部「移防」回東部。直到隔年春天來臨，池明鎮又會開始新一年度的「島內游牧」。

原本年復一年的循環，今年卻出現他意想不到的插曲。

今年一月九日，池明鎮前往位在卓溪古風村的蜂場巡視，當地海拔不到三百公尺，他發現上百個蜂箱大半橫躺在地，起初他以為是惡作劇，再細看發現都有破壞痕跡，原以為是山豬，但蜂箱巢片被一一抽出來吃得乾乾淨淨，又在附近一棵樹上發現熊爪，還有兩處熊窩，他才驚覺是熊來了，趕緊通報林保署花蓮分署。

一月十六日傍晚時分，他準備將蜂箱全數搬走，搬運的過程卻出現異狀，「奇怪，原本附近有一箱，怎麼不見了？」結果再定睛一看，蜂箱竟被早在附近埋伏的黑熊悄悄搬到草叢裡，「把整箱拖到裡面慢慢吃」。

當時天色已暗，池明鎮先用手電筒照附近環境，「想一下後路怎麼跑」，就在他忙著將蜂箱搬上車時，又一箱不見了，「我在搬，牠也在搬，跟我搶時間。」池明鎮再一轉頭，黑夜中「看到兩個眼睛亮亮的」，一隻個頭不高的黑熊在距離他廿公尺外站著直盯著他看。

池明鎮索性就坐在蜂箱上跟牠對看，直到黑熊腳痠，牠才慢慢蹲坐下來，對峙時間長達四十幾分鐘。沒想到，此時牠又朝著池明鎮走來，把掉在地上的巢片叼起到一旁的定點吃，吃完後居然就呼呼大睡。池明鎮趕緊把剩餘蜂箱火速搬上車駛離現場。

池明鎮淨空蜂場約一周後，直線距離五百公尺外，海拔僅一八八公尺古風村另處蜂場，一位陳姓蜂農通報蜂場疑似遭黑熊破壞。花蓮分署玉里工作站除了到場架設紅外線照相機，也建議蜂農可在現場放台收音機製造聲響驅熊。

阿嬤熊被抓 農民現場放佛經

一月廿五日，玉里工作站接獲通報有黑熊在蜂場附近樹林中陷阱，疑似就是吃蜜熊。玉里工作站主任李名轉印象很深刻，當天是春節假期的第一天，他才剛回到位在花蓮市的住家，趕緊又驅車開了一百分鐘回到卓溪，發現是隻體重約五十三公斤的高齡母熊，緊急救援後送往野灣動物醫院持續照養中。

李名轉說，當救援結束要離開時，他聽到現場持續傳來「阿彌佛陀」念經聲，他沒想到他要農民放廣播驅熊卻變成放佛經，他不禁苦笑，「這隻阿嬤熊差一點就被超渡了！」

四月初，記者在玉里工作站人員陪同下重回古風村養蜂場。由於當地年初密集出現黑熊，工作站人員頻繁出入，有村民騎車經過看到熟悉的面孔又出現，好奇停下探問「抓熊喔？」

轉移陣地？ 好的養蜂場難借

清明節過後，池明鎮蜂場又從西部移回卓溪同處地點，他不諱言確實會擔心黑熊又跑來。為何不乾脆轉移陣地？池明鎮無奈地說，適合牧蜂的場地不怎麼好借，找到很好場地，常常是國有地，不願意出借，才又回來。

而不論是雞農或是蜂農的損失，花蓮分署也主動給予補償。雞農陳文德說，「這樣我們做事比較安心」。池明鎮說，他本想反正他有這麼多的蜂箱，「你要吃就給你吃」，後來花蓮分署告訴他，林保署對於農民的損失會賠償，「心裡感覺就是不一樣」，他說這一點政府做得就滿貼心，「老實講，他不理你也是可以。」未來他也有意願設置電圍籬防熊入侵。

熊吃雞、吃蜜事件後，林保署也正研議幫農民行銷，開發黑熊友善商標農產品。對此，專責幫叔叔池明鎮行銷的姪女池宥葳非常興奮，「黑熊也愛吃的蜂蜜，聽起來就很吸引人。」