陽光行動／延緩失智社會處方納健保 最快明年試辦

長照三點○明年上路，長照與醫療結合將是重點。衛福部健保署長石崇良表示，這展現「醫養合一」，往後大家醫計畫不僅關注醫療，同時也介入改善生活型態，醫師可能會開立運動、營養等處方，針對失智者更開立聽音樂、參訪古蹟等「社會處方」，未來健保有機會給付，最快明年推動試辦計畫。

石崇良說，對於延緩失智，醫師可透過社會處方著手，如音樂治療利用音樂不同的音頻，影響腦波變化，這非傳統醫療單位所能提供，須結合社區資源，目前正思考社會處方的重要性，及後續改變效應如何評估，也在積極尋找試辦據點。

「不要把失智症關在家裡，如此退化速度更快。」石崇良說，應鼓勵輕度失智症者多與外界互動，別再回到傳統隔離做法。如何讓失智者融入社會、獨立生活，直到無法獨立時，政府也應營造居家、社區、住宿等網絡，提供失智者照顧資源，不要讓失智者陷入完全依賴他人的情形。

石崇良說，未來失智可能需要開立音樂治療、參訪古蹟等社會處方，健保有機會給付，目前須爭取預算支持。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，健保給付社會處方是非常好的方向，預算來源可考慮行政院編列「健康台灣深耕計畫」，比健保納入給付時程更為快速。

馬偕醫院日前與新北市立淡水古蹟博物館合作，推動懷舊療癒的社會處方。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，該院承接新北市衛生局社會處方計畫已三年，團隊常帶著失智症患者及家屬到三峽陶瓷博物館參觀及安排手作課程，若健保可給付，應增加參與度，讓社會處方更加落實。