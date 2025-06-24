陽光行動／照顧失智夫17年曾被趕出超商 她盼社會更理解

張之芬的先生五十三歲時，找不到家中廁所、離家僅五分鐘的路卻走了半小時，得到了失智症的診斷，她的人生跟著改寫。十七年的照顧經驗，她積極找資源，也調適照顧心情，曾因為先生一直講重複的話，讓兩夫妻被趕出超商，住院時被迫推到護理站後方、堆滿輪椅的小房間。她說失智症不只是家人的事，更要整個社會一起理解。

張之芬在先生失智後，立即接手先生事業，為了讓一家五口可以走下去。原以為照顧的日子不會太長，一走卻走了十多年，她說，為了維持先生的認知刺激，陪先生上他喜歡的書法課，但卻因先生覺得無趣陷入情緒低谷。後來改變照顧模式，改由先生陪她上喜歡的課，漸漸地從中找到樂趣，也在照顧這條路上走得穩健。

避免先生惡化，她下班時間都安排先生喜歡的課程，但先生注意力無法集中，既挫折又難過。後來，張之芬靈光一閃「何不讓先生陪我上喜歡的課程」，她去上了氣球課、跳舞課、手作課等，先生雖然無法一起摺氣球，但可以拿著作品一起拍照，也能陪在她身邊跟著同學聊天，張之芬心情隨之轉好，不再覺得照顧很痛苦。

張之芬積極找資源，一開始就知獨自扛下重責，「一定撐不下來」，家中無後援，就找外援，但他們努力面對疾病，社會卻頻扯後腿。三年前起，先生頻繁進出醫院，因為經常不斷發問，隔壁床家屬不能理解而頻投訴。某次護理站不堪其擾，直接把病床拖到護理站後方、堆滿輪椅的小房間。張之芬不平，為什麼失智者就要被這樣對待？」

某次她面臨被裁員的壓力，強忍情緒，拉著先生到便利商店點一杯咖啡轉換心情。一旁的人卻對他們大聲說，「你們一直講重複的話，吵不吵、煩不煩啊」，最後兩人被趕出便利商店。那一刻，她深深體會：失智症不只是家裡的事，更是整個社會應該一起理解的課題。

張之芬說，照顧這條路仍需要不斷學習，如何分散照顧責任、照顧自己，最重要的是維持經濟能力。現在長照二點○嘉惠許多家庭，但仍有不足，先生十七年前到現在都屬輕度失智，但在惡化中，需要日照次數多於以往，她期待能有多一些補助，減少經濟負擔。