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陽光行動／失智也能露營 活出愛的記憶謝謝另一半

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安前年十一月帶著五個失智家庭露營，夜裡營火閃閃，一位中度失智症患者道出對另一半的感謝。圖／郭慈安提供
中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安前年十一月帶著五個失智家庭露營，夜裡營火閃閃，一位中度失智症患者道出對另一半的感謝。圖／郭慈安提供

失智患者能去露營嗎？中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安一年多前完成這項「創舉」，她主張把輕度失智者當作正常人，前年十一月帶著五個失智家庭進行兩天一夜的露營行程。記得那個夜晚，營火烘托出溫暖氛圍，一位中度失智症患者道出對另一半的感謝，「我知道我的太太很辛苦，謝謝妳不離不棄。」

郭慈安說，那一刻真的很感人，失智者並非只活在自己的世界，他們其實仍保有記憶與行動能力，雖然他可能忘記你，但沒有忘記愛你，透過關懷、陪伴及互動，有機會證明「愛不會消失。」

郭慈安說，大家對失智症有刻板印象，覺得罹病就完蛋了，只剩下等死。但失智症病程不短，不要只把焦點放在疾病上，應該好好把握患者既有能力，鼓勵他、幫忙創造環境，這才是最好的照護。

「我很佩服日本年輕型失智者丹野智文，體悟罹患失智症不等於結束，到世界各地分享與病共存的心路歷程。」郭慈安說，大家要了解失智是大腦漸進式退化疾病，而不是早期被汙名化的精神疾病，每個人都有機會遇到。

大眾對失智症存在恐懼排斥，有些個案憂心被貼上標籤而不願意就醫；「失智」一詞引發羞恥感、引起病患的排斥與逃避，反而加重病情。郭慈安指出，失智照護最需要陪伴、支持，她想起丹野智文曾經分享失智者的心願：我想再爬山、我想養狗，連中度患者也說出想要體驗戶外經驗。

前年十一月，剛好喜愛露營的學生要辦活動，於是有了「帶失智長輩露營」的大膽挑戰。「我才提出這個想法，就被周遭的人一直打槍，大家的反應都是：怎麼可能，連家屬也沒把握。」但念頭縈繞不去，她很想知道長輩出遊的心情、臉上的表情、激起的記憶經驗，排除萬難規畫二天一夜的露營行程。

行前場勘，選擇合法的營地；開會一起討論遊程，想吃什麼、準備哪些食材，出遊的心情就跟學生一樣興奮。「這是一場幫大家完成心願的圓夢之旅」，郭慈安說，所有人都要出力，菜單上的金桔檸檬要自己榨汁、調整口味，成品完全不輸給手搖飲專賣店，連野炊都有長輩秀出好廚藝，即使調味下手重了些，大夥也笑成一團。

而這一次深刻的露營體驗，翻轉了大眾對失智症的歧見，事前只有一半家屬願意參加，另一半沒把握中途不出狀況。後來共照中心的夥伴看到照片，很後悔沒跟到，她計畫一定要繼續舉辦，填補其他人的遺憾。

露營 日本 失智

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