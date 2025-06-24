陽光行動／失智也能露營 活出愛的記憶謝謝另一半

失智患者能去露營嗎？中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安一年多前完成這項「創舉」，她主張把輕度失智者當作正常人，前年十一月帶著五個失智家庭進行兩天一夜的露營行程。記得那個夜晚，營火烘托出溫暖氛圍，一位中度失智症患者道出對另一半的感謝，「我知道我的太太很辛苦，謝謝妳不離不棄。」

郭慈安說，那一刻真的很感人，失智者並非只活在自己的世界，他們其實仍保有記憶與行動能力，雖然他可能忘記你，但沒有忘記愛你，透過關懷、陪伴及互動，有機會證明「愛不會消失。」

郭慈安說，大家對失智症有刻板印象，覺得罹病就完蛋了，只剩下等死。但失智症病程不短，不要只把焦點放在疾病上，應該好好把握患者既有能力，鼓勵他、幫忙創造環境，這才是最好的照護。

「我很佩服日本年輕型失智者丹野智文，體悟罹患失智症不等於結束，到世界各地分享與病共存的心路歷程。」郭慈安說，大家要了解失智是大腦漸進式退化疾病，而不是早期被汙名化的精神疾病，每個人都有機會遇到。

大眾對失智症存在恐懼排斥，有些個案憂心被貼上標籤而不願意就醫；「失智」一詞引發羞恥感、引起病患的排斥與逃避，反而加重病情。郭慈安指出，失智照護最需要陪伴、支持，她想起丹野智文曾經分享失智者的心願：我想再爬山、我想養狗，連中度患者也說出想要體驗戶外經驗。

前年十一月，剛好喜愛露營的學生要辦活動，於是有了「帶失智長輩露營」的大膽挑戰。「我才提出這個想法，就被周遭的人一直打槍，大家的反應都是：怎麼可能，連家屬也沒把握。」但念頭縈繞不去，她很想知道長輩出遊的心情、臉上的表情、激起的記憶經驗，排除萬難規畫二天一夜的露營行程。

行前場勘，選擇合法的營地；開會一起討論遊程，想吃什麼、準備哪些食材，出遊的心情就跟學生一樣興奮。「這是一場幫大家完成心願的圓夢之旅」，郭慈安說，所有人都要出力，菜單上的金桔檸檬要自己榨汁、調整口味，成品完全不輸給手搖飲專賣店，連野炊都有長輩秀出好廚藝，即使調味下手重了些，大夥也笑成一團。

而這一次深刻的露營體驗，翻轉了大眾對失智症的歧見，事前只有一半家屬願意參加，另一半沒把握中途不出狀況。後來共照中心的夥伴看到照片，很後悔沒跟到，她計畫一定要繼續舉辦，填補其他人的遺憾。