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陽光行動／失智人口變多 餘命延長挑戰更大

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元林琮恩／台北報導
失智人數變多，患者參與社區、日照中心等訓練，但失智症照顧不能只停留在長照與醫療層面。記者林俊良／攝影
失智人數變多，患者參與社區、日照中心等訓練，但失智症照顧不能只停留在長照與醫療層面。記者林俊良／攝影

心臟外科權威林芳郁的失智歷程與妻子林靜芸的照顧故事，照見即將進入超高齡社會的台灣，對失智症的理解與政策準備的不足。目前全台失智人口約卅五萬人，預估一三○年逾六十九萬人，人數變多，患者餘命延長，失智症協會理事長徐文俊提醒，失智症照顧是攸關全民福祉的社會挑戰，不能只停留在長照與醫療層面。

失智症在全球都是重要議題，台北榮總神經內科特約醫師王培寧指出，美國預估再過卅五年，失智症患者將以每年新增百萬人速度增加。近期研究發現，美國失智症新發生率正在下降，從百分之三點五降至百分之二點八，但盛行率從百分之十點五升至百分之十一點八。

王培寧說明，這項「英國醫學期刊（ＢＭＪ）」針對二千五百萬名美國長者的研究顯示，失智新發病例減少，反映美國長期推動預防醫療奏效，中年後若能控制三高，可有效降低失智風險，這對大家預防失智是好消息。但綜觀該研究顯示，失智症已出現「新病例減少，但患者活得更久」的現象。

過去失智症確診後存活三至五年，現在病識感提升與早期治療，平均延長至七至八年，王培寧說明，新藥問世，餘命預期將進一步拉長，所以失智症整體人數還是變多了。人數變多，餘命增加，挑戰更大。徐文俊也說，與癌症或中風相比，失智症的影響更持久、更全面，照顧阿茲海默症患者，面對他們的逐步退化，是日常生活的漫長挑戰。

失智症協會顧問湯麗玉指出，失智人口增加，若沿用舊有照顧策略，難以因應。失智政策綱領二點○已推行八年，培養眾多失智友善天使與組織，卻未真正落實於社區，使失智者仍遭汙名化。政府應積極推動失智友善社區，讓失智者在地被接納。衛福部也應長期追蹤失智症確診率、輕症占比與發生率，評估政策是否落實。

失智照顧不只延長壽命，患者失去記憶，但人生仍有尊嚴與意義。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，隨年齡增長，人人都可能罹患失智症，八十歲以上民眾，更有高達五分之一機率罹病，「失智症已是在所難免，社會各界理解失智症是普遍現象」。

當失智者人口增加，全球進入大缺工時代，陳景寧說，社會應思考，若在六十多歲就發病的失智症患者，面對平均餘命約八十歲的年代，罹病到人生的終點仍有廿到卅年的路要走，勞動部門、企業主應設想工作分類，透過彈性化工作內容、職務再設計等，助失智者持續貢獻社會。

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