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等不及紙本書 《謝謝你留下來陪我》電子書銷售破千本

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
整型外科醫師林靜芸撰寫的《謝謝你留下來陪我》一書，其版稅全數捐贈給「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」。本報資料照片
整型外科醫師林靜芸撰寫的《謝謝你留下來陪我》一書，其版稅全數捐贈給「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」。本報資料照片

心臟外科權威林芳郁失智症搏鬥近五年，其妻子林靜芸，將照顧歷程撰寫成《謝謝你留下來陪我》一書，強調「生病，沒有對不起誰。失智，沒有什麼不能說的」，盼用他們家的照顧經驗，鼓舞失智照顧家庭。新書自19日開賣，開賣即完售緊急二刷，許多讀者等不及先購買電子書，電子書銷售已破千本，成為博客來電子書排行榜第一名。

「才剛開始翻閱，就已忍不住淚水」一位家有失智長者的讀者說，從新聞得知林芳郁院長失智，立刻預購《謝謝你留下來陪我》一書，昨天開始翻閱才看不到十分鐘，就被林靜芸與林芳郁真摯的感情給感動，後續的照顧歷程更是無比真實，新書才剛入手，不到三小時就閱讀完畢，看見林家如何在照顧歷程中面對挫折與療癒自己，對他而言是感同身受，也被好好地安慰。

由聯合報健康事業部出版的《謝謝你留下來陪我》，自19日正式於各大通路平台開賣後「開賣即完售」，聯合報緊急二刷，不少讀者等不及直接購買電子書來看，目前《謝謝你留下來陪我》電子書銷售量突破千本，於博客來通路《謝謝你留下來陪我》電子書與紙本書，目前皆是位居第一位。

林靜芸日前於新書發表會中指出，過去林芳郁在擔任台北榮總院長時，為了培育外科醫師，爭取2億多的經費，而台大醫院是他的母校，《謝謝你留下來陪我》一書的版稅則全數捐至「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，希望能透過新書捐出與北榮當時一樣的經費，培育台灣的外科人才。

●《謝謝你留下來陪我 》電子書連結：

博客來：https://bookstw.link/7s3zsb

琅琅書店：https://user194283.pse.is/7s3zps

讀冊：https://user194283.pse.is/7s3zqq

Pubu：https://user194283.pse.is/7s3zta

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《謝謝你留下來陪我》電子書銷售破千本，成為博客來電子書目前銷售排行榜第一位。圖／聯合報健康事業部提供。
《謝謝你留下來陪我》電子書銷售破千本，成為博客來電子書目前銷售排行榜第一位。圖／聯合報健康事業部提供。

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