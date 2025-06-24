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預防延緩失智症 醫院設計「聖馬三缺一 健腦麻將」長輩眼神亮起來

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
院方人員向長輩解說麻將花色及玩法。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供
院方人員向長輩解說麻將花色及玩法。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供

隨著台灣邁入超高齡社會，如何有效預防與延緩失智症，成為全民關注的健康議題；嘉義市聖馬爾定醫院設計別開生面的「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，邀請多名認知功能稍有退化的長輩齊聚一堂，透過麻將活化腦力，現場笑聲不斷，顯現在興趣驅動下的積極與活力。醫師蔡育泰表示，許多國內外研究證實，透過打麻將能有效刺激大腦，顯著改善認知功能。

聖馬爾定失智共照中心主任蔡育泰醫師表示，麻將其實是一項極具潛力的「全腦運動」。許多國內外研究也證實，透過這類具有規則、策略性強又富含社交互動的益智活動，能有效刺激大腦，顯著改善認知功能。他從臨床觀察中，平日裡坐立難安、專注力不佳的長輩，一講到麻將，眼神就亮了起來，與病懨懨的平日簡直判若兩人。這個現象讓團隊深受啟發，決定以「麻將」作為切入點，讓長輩做有興趣的事，這樣認知功能和情緒也能維持在相對穩定的狀態。

蔡育泰表示，麻將從摸牌、理牌到出牌，整個過程全面刺激了大腦的多個區域。每個步驟都需要記憶、專注、邏輯推理與策略判斷。例如記住各家出牌，能訓練記憶與注意力；思考如何湊牌、進攻或防守，大幅提升額葉的策略規劃能力；手眼協調與搓牌的動作本身，也是一種復健運動；而最重要的是，與牌友的互動與聊天，能促進情緒與社交參與，有助於降低憂鬱風險。

雖然麻將可以健腦，但強調的是「參與的樂趣」與「腦力激盪」，蔡育泰提醒民眾應以健康為優先，避免有金錢導向而產生輸贏壓力與情緒對立，建議每次進行時間以1至2小時為宜，並適時起身走動。同時營養師也倡導「地中海飲食」，鼓勵長輩多攝取綠色蔬菜、魚類、補充堅果，減少紅肉與加工食品，以保護心血管與腦部健康，降低失智風險。

蔡育泰強調，健康的生活方式才是根本，打麻將雖可被視為多元健腦活動的一部分，但均衡飲食、規律運動、良好睡眠與積極的慢性病管理相結合，才能建立起完整的失智防線。醫院未來也將持續以創新且貼近生活的方式，陪伴長者聰明變老、快樂變老，讓健康老化不再只是目標，而是可以實現的日常。

嘉義市聖馬爾定醫院設計別開生面的「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，邀請多名認知功能稍有退化的長輩齊聚一堂，透過麻將活化腦力。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院設計別開生面的「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，邀請多名認知功能稍有退化的長輩齊聚一堂，透過麻將活化腦力。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院設計別開生面的「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，失智共照中心主任蔡育泰醫師（右二）與參與的長輩互動。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院設計別開生面的「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，失智共照中心主任蔡育泰醫師（右二）與參與的長輩互動。圖／嘉義市天主教聖馬爾定醫院提供

林芳郁 失智症

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