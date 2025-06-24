雲嘉南地區首例 成大醫院為76歲長者施打失智症新藥

全台各大醫療院所開始施打衛福部核准新一代阿茲海默症藥物，成大醫院昨也完成首位病人注射，為雲嘉南地區首例，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，新藥問世雖非解藥，但仍有望幫助病人在初期階段，延緩記憶與功能退化，為病人與家屬爭取更多時間與生活品質。

白明奇指出，成醫1年前積極展開準備，召開多次跨團隊會議，並評估潛在病人進行完整神經影像、生化標記與臨床評估等，與神經部、藥劑部、護理部、門診部、影像醫學部、急診部和行政部門等單位密切合作，在兼顧療效及副作用的選擇下，昨天順利完成首例注射。

該名首位完成注射「樂意保 Leqembi」的病人為台南一名76歲陳姓男子，其退休前在工廠擔任經理，近幾年因常問相反重複的問題，且又變得易怒、情緒暴躁，家人察覺不對勁，趕緊帶陳男到成大醫院就醫。

經評估後，陳男被臨床分期診斷出屬於極輕度阿茲海默失智症，昨天在太太的陪伴下施打新藥，整體施打過程平穩，家人都相當期待後續能讓陳男病情平穩，成大醫院後續將持續追蹤療效與安全性。

白明奇提到，新一代阿茲海默症藥物為類澱粉蛋白抗體藥物，作用機制在清除腦中與阿茲海默症相關的多型態β-類澱粉蛋白沉積，延緩疾病惡化進程，有望幫助患者在初期階段延緩27％至51％記憶與功能退化，雖為自費藥物，但對於特定條件且符合診斷標準的病人而言，無疑是提供新的治療與希望。