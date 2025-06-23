60多歲患認知障礙... 失智新藥診所開打 藥效、療程一次看

阿茲海默症針劑新藥上市，台北市士林一森診所今早替一名60多歲早發型患者施打。院長王培寧表示，國外相關數據顯見確實能夠延緩失智症進程，副作用部分在亞洲國家較少見，但治療過程中都會監測；新藥問世能結合診所與醫學中心等大醫院，整合失智症醫療網。

天主教失智老人基金會指出，根據研究結果，新藥可延後輕度失智症病情退化4至5年，推估國內符合藥物使用的患者近10萬人，但18個月全自費檢查與藥物使用金額達150萬元，為患者帶來希望，也帶來巨大財務壓力，呼籲不符用藥條件的輕度失智者，不要放棄自己。

「欣智藥」為美國禮來藥廠研發，適用於失智症中的阿茲海默症患者，每個月施打一次，但施打前必需進行基因檢測、核磁共振（MRI）、類澱粉蛋白正子攝影及失智評估量表，符合條件者才能施打，藥物費用加上檢測估100多萬元。

一森診所今天替60多歲初期阿茲海默症患者施打「欣智藥」，該名患者為自營工廠老闆，他約在4到5年前開始出現健忘，由於本身有家族病史，因此及早察覺前來就診，經過檢測臨床失智評估量表（CDR） 0.5，確診為輕度認知障礙階段，也屬於早發型的患者。

不過，該患者雖然近年身體機能等狀況維持不錯，且還能維持工作能力，但從血檢、失智症量表等都出現退化狀況。因此在醫生建議下決定施打新藥。

台北榮總神經醫學中心神經內科醫師王培寧表示，通常初期認知功能到初期阿茲海默症的病程因人而異，有些會在3年退化，但是輕度阿茲海默症到中度阿茲海默症病程就會落在3到5年間。

王培寧說，「欣智藥」的問世，依照相關數據顯見，18個月的治療可以延緩臨床進展5個月。她也說，目前國外從藥物試驗的患者，最長有到4、5年，患者從輕度認知障礙到初期阿茲海默症，延長了2年多時間，總計5年多的時間退化。

王培寧說，這類新藥的治療期其實不用到失智症階段，只要輕度認知障礙，像是記憶力衰退、反應變差、思考遲鈍等持續性現象，基本上就鼓勵大家來做大腦健康檢查，「有問題就找出原因，如果阿茲海默症相關則又多一項治療選項。」

不過，「欣智藥」傳會有頭痛、頭暈，甚至嚴重出現腦水腫、腦出血等副作用。王培寧說明，藥物剛開始施打時，估計前面1、2次會出現紅腫發少等，是屬於免疫反應，至於嚴重的腦水腫等是在藥物開始作用，估計2到3個月後出現。

她也說，施打完後，會要定期以MRI等檢測追蹤，隨時留意狀況，但是相關數據顯示，亞洲國家民眾較少出現副作用，確切原因不明，但可能與體重、種族基因等有關。

「欣智藥」施打時間約30分鐘到1小時，以及留觀3小時，加總約莫4小時療程。目前診所端僅有一森診所進行新藥治療。王培寧說，診所將看診領藥、注射一氣呵成完成，且注射時，醫護同仁都會旁邊，隨時就近照護，也避免到大醫院增加感染等風險。