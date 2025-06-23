面對不可逆的失智症！ 中醫針灸輔助延緩退化進程

新竹一名75歲婦人因認知與記憶功能顯著退化，四年前開始接受失智症治療，但病情持續惡化，已無法記得子女名字，且行動力衰退須仰賴輪椅代步，甚至進食時也無法順利張口或咀嚼。家屬帶著婦人就醫，在持續1年以上的針灸治療下，雖無法恢復早期的認知與自主功能，但能夠簡單口語對答，也可配合刷牙與進食，在他人扶持下可短距離行走。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳柏鋒考量婦人平日多由安養機構照護，且已服用多種慢性病藥物，經過醫病溝通，建議採取每周2到3次針灸作為輔助治療。吳柏鋒指出，失智症是以「認知障礙」為核心，合併至少一項其他功能退化的神經退行性疾病，常見受影響的功能包含專注力、記憶力、語言、社交認知、動作協調與執行功能等。

依退化程度可分為，輕度失智症記憶減退、學習與計算能力下降、邏輯思考與定向感受損。中度失智症出現幻覺、妄想、焦躁恐慌、難以溝通與「黃昏症候群」。重度失智症為語無倫次、冷漠與隔絕、失禁、吞嚥困難與身體僵硬。

吳柏鋒表示，中醫治療失智症的主要目標包括延緩腦部退化、維持現有認知與身體功能、緩解情緒與精神症狀、減少住院與侵入性治療需求。臨床常用方法有中藥、針灸、耳穴按摩與運動訓練。

吳柏鋒提醒，失智症是一種不可逆、持續惡化的神經退化疾病，雖目前無根治方法，但透過中西醫整合，特別是針灸等中醫治療，可延緩退化、維持生活功能、降低住院與插管風險。上述個案顯示，即使已進入中重度，只要持續治療並結合家屬的陪伴關懷，仍有機會在語言、吞嚥與行動能力上獲得改善，為患者爭取更多尊嚴與生活品質。面對失智症，跨專業整合與及早介入，是未來照護的關鍵方向。