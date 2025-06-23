延緩失智社會處方有望給付 石崇良：明年推動試辦計畫

長照3.0將於明年上路，長照與醫療的結合將是重點。衛福部健保署長石崇良表示，這是展現「醫養合一」，往後著重於社區資源連結，如大家醫計畫不僅在醫療方面，同時也介入改善生活型態，往後醫師可能會開立運動、營養等處方，甚至失智可能開立聽音樂、參訪古蹟等社會處方，未來健保不排除給付，預計最快明年推動試辦計畫。

曾任三家醫學中心院長及衛生署長的林芳郁退休後，開始與失智症搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸昨天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

各界關注失智症照顧情形，石崇良說，對於延緩失智病情，未來醫師可能透過聽音樂、參訪博物館等社會處方著手，如音樂治療可能利用不同音樂的音頻，影響腦波的變化，這非傳統醫療單位所能提供，而必須結合社區資源，因此，健保署正在思考「社會處方」的重要性，以及後續改變的效應應該如何兌現、評估，現在積極尋找試辦據點。

「不要把失智症關在家裡，如此退化速度會更快。」石崇良說，針對輕度失智症患者，更應鼓勵要多與外界互動，若再回到傳統隔離的做法，「這是不可以的」。因此，如何讓失智者能融入社會、獨立生活，直到失智者無法獨立時，政府也應營造居家、社區、住宿等網絡，提供失智者相關照顧資源，不要讓失智者陷入必須完全依賴他人的情形。

石崇良說，未來失智可能需要開立音樂治療、參訪古蹟等社會處方，健保不排除給付，預計最快明年選定部分區域推動試辦計畫，但目前還須爭取預算支持，期望提供失智者更友善的社會環境。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，各界關注生活方式對健康的重要性，如美國推出生活型態醫學，這是新的醫療領域，強調透過個人的主動參與健康管理，在生活中做出有利健康的選項，維護自己的健康，因此，健保想向透過飲食、運動等生活型態指標及社會處方，改善、穩定患者病情。

健保署不排除給付社會處方，洪子仁說，這是非常好的方向，其預算來源更適合目前行政院編列5年489億元進行「健康台灣深耕計畫」，可以由各層級醫院等提出計畫，如此應會比健保納入給付時程更為快速，也能較快速看到成效。

為關懷失智症患者照護與懷舊療癒，馬偕醫院日前與新北市立淡水古蹟博物館聯手合作，透過推動「社會處方計畫」，幫助失智症患者以「觀光人文、手作治療、懷舊治療」等三大面向，打造失智照護友善環境，試著把記憶留下，增加患者的生活品質。

因失智症患者最常見表情木然與記憶日漸衰退，為延緩患者的失憶失智到失能的病情進展，「社會處方」對這類型患者非常重要，如參觀博物館、歷史古蹟可以讓參與者沉浸在過去，幫助他們回到過去，喚醒沉睡中的早期記憶。