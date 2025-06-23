失智症新藥年底擬納健保？ 邱泰源：先經專業評估程序

亞東醫院、一森診所原訂6月18日施打失智症新藥「欣智樂」（Kisunla），卻因航班調度延誤，6月19日終於抵台，並順利進入海關，預計今天上午施打全台首劑失智症新藥。因一年療程超過百萬，健保署年底前討論是否納入健保，衛福部長邱泰源表示，將先進行醫療科技評估（HTA），以達資源合理配置。

邱泰源指出，全國人民關注失智症議題，全球終於有新藥被批准，用於延緩病程，是治療一大突破。不過是否納入健保，還需要進行醫療科技評估（HTA），包括藥品療效、成本效益及財務衝擊、醫療倫理等。因新藥今天才剛進行施打，希望有更穩定的經驗，這部分還有一段觀察時間。

邱泰源說，醫療科技評估（HTA）會綜合評估失智症新藥在醫療市場的使用狀況，年底將討論是否納入全民健康保險給付。另外，失智症的照護是整體性的，並非只靠發病後的藥物治療，而是著重早期預防、早期發現治療，政府很努力推行日照、據點，推動社區照顧關懷據點，這部分需要全民一起努力。