失智症新藥今天國內開打 醫：運動能逆轉失智基因

曾擔任衛生署長、三家醫學中心院長的知名心臟外科醫師林芳郁，驚傳罹患失智症，他的妻子、知名整型外科醫師林靜芸發表新書「謝謝你留下來陪我」，道出照顧林芳郁時的點點滴滴，引爆各界熱烈回響，並讓大家開始重視失智症議題。

失智症中，最大宗的是阿茲海默氏症，占比約八成，致病原因為大腦出現類澱粉沉積，如今衛福部食藥署核准兩款新藥，其中一款今天抵台，分別在亞東醫院及台北市一森診所開打第一針。由於新藥價格達上百萬元，並非所有家庭都能負擔，衛福部健保署長石崇良昨出席林靜芸新書發表會時指出，其中一款藥物已經提出健保給付申請，目前正在評估，最快年底有機會進入討論階段。

面對阿茲罕默氏症，台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，目前經最新動物研究證實 ， 運動可以逆轉阿茲海默症的細胞命運，讓大腦基因重設及重開機。而運動不只是為了瘦身或血糖，而是能在基因層次，甚至可以抵抗阿茲海默症。

此研究今年刊登在國際期刊「Nature Neuroscience」。張家銘說，這研究讓一群帶有阿茲海默症基因小鼠每天自由跑步 60 天，並利用單核RNA定序，分析小鼠大腦中「記憶總部」齒狀迴裡的每一顆細胞。

張家銘說，研究發現，原本因阿茲海默症而「關機」的神經元，居然有超過兩百個關鍵基因因為運動被重新啟動。且不只神經細胞，連大腦免疫細胞、支援細胞等原本處於發炎情形，開始參與修復與清除病變的工作。

研究總結是運動為目前唯一證實能在大腦不同細胞層次，產生正面改變的生活習慣，且效果真實可見。張家銘說，今天起，應給大腦一個「不放棄的訊號」 要動起來，

民眾可以到附近公園快走、騎腳踏車去市場、在家裡跳健身操、跟著影片做瑜伽，如果年紀大了，光是上下樓梯、原地踏步也是很棒的開始。張家銘說，關鍵不在於強度，而在於持續，讓大腦知道，我們還沒放棄它，它就不會放棄我們。