林芳郁昔日同窗許願 一起出席同學會

在新書發表會上，舞台左邊為台大醫學系第二屆同學專區，廿多人坐在一起，宛如小型同學會。

談起林芳郁失智，不少人紅著眼眶，表達不捨，前衛生署長、現任新光醫院院長侯勝茂表示，林芳郁是好同學、好朋友、好醫師、好院長，罹病後，也是個好病人，在林靜芸照護下，狀況愈來愈穩定，相信他九月能夠出席大家入學五十年同學會。

台大醫學系第二屆同學畢業後，幾乎都是醫界名人，雄霸各方，專產院長、衛生署長，其中葉金川、林芳郁、侯勝茂均擔任過衛生署長，做過院長者超過十人。

例如，侯勝茂（新光醫院院長）、劉秀雯（台北市立聯合醫院中興院區前院長）、陳快樂（前部立桃療院長）、林水龍（台北仁濟醫院院長）、鄧世雄（天主教耕莘醫院院長）、柯滄銘（婦產科診所院長），以及江漢聲（前輔大校長）、賴美淑（前健保局總經理）、台灣「骨髓移植之父」林凱信等。

大家向心力十足，昨天齊聚一堂，何勝茂表示，同學們數年前就都知道林芳郁身體狀況，也很關心林靜芸照護另一半的辛勞，今天老同學出書，成立基金會，一定要捧場，至現場加油。